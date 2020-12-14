Российские военные получат легкие бронеавтомобили семейства «Стрела»

Москва, 14 декабря. Контракт о разработке четырех образцов легкого бронеавтомобиля «Стрела» подписали «Военно-промышленная компания» и Министерство обороны РФ.

Разработка четырех вариантов легкого бронеавтомобиля «Стрела» по заказу российского оборонного ведомства запланирована на 2021 год. В этом же году опытные образцы машин выйдут на предварительные испытания.

Пресс-служба «Военно-промышленной компании» рассказала об особенностях разных вариантов «Стрелы». Базовым является небронированный автомобиль, на который можно установить различное оборудование.

Готов к испытаниям первый вариант многоцелевого бронеавтомобиля. Компания также разработала на базе этой машины амфибию, которая также включена в договор с Минобороны РФ.