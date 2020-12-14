США ввели санкции против высокопоставленных лиц Турции

Вашингтон, 14 декабря. Вашингтон ввел новые ограничительные меры по отношению к Анкаре из-за приобретения Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Под санкции попал секретариат оборонной промышленности Турции, а также четыре высокопоставленных чиновника.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможное введение санкционных ограничений со стороны Соединенных Штатов. Он заявил, что это является неуважением к важному партнеру по НАТО.

Поставки С-400, которые вызвали кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, начались в середине июля 2019 года.