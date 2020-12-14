Военные ЗВО провели стрельбы из гранатомета РПГ-7 в подмосковном Алабино

Москва, 14 декабря. Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии провели боевые стрельбы на полигоне Алабино в Подмосковье. Об этом сообщили 14 декабря в пресс-службе ЗВО.

Гранатометчики вели огонь из РПГ-7В на расстоянии до 350 метров по танкам условного противника, которые находились на рельсовой платформе. Живую силу «врага» военные уничтожили из автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» на дальности до 1500 метров.

В учениях были задействованы более 200 военнослужащих и 100 единиц боевой техники. Стрельбы прошли в рамках заключительного этапа сборов танкового объединения Западного военного округа.

Недавно подразделения спецназа ЦВО провели совместные учения с узбекистанскими военными на полигоне Термез. Бойцы успешно отработали противодействие террористам в условиях городской застройки.

Ранее в Черноморском флоте сообщили, что ВМФ РФ и корабли стран НАТО проведут совместные учения «АМАН-2021» впервые за десять лет. Маневры будут проходить в феврале в акватории пакистанского портового города Карачи, передает телеканал «360».