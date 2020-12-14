«Северный поток — 2» решит судьбу газотранспортной системы Украины

Киев, 14 декабря. Будущее украинской газотранспортной системы (ГТС) находится под большим вопросом, учитывая приближающееся завершение строительства «Северного потока — 2».

Очевидно, что после введения этого газопровода в строй Россия не станет пользоваться в прежних объемах услугами Украины как посредника при поставках голубого топлива в Европу.

В конце 2019 года Киев подписал с Москвой соглашение по системе «качай или плати», и РФ обязалась прокачать через ГТС соседней страны определенное количество газа, но по истечении пятилетнего контракта Украина рискует остаться у разбитого корыта. У «Газпрома» будет возможность полностью отказаться от транзита.

Шансы на продление сотрудничества сохраняются, правда, для этого потребуется отбросить в сторону политическую составляющую. В случае же реализации самого негативного сценария на Украине освободятся значительные объемы мощностей, которые теоретически могут быть использованы для транспортировки возобновляемых газов.

Конечно, водород рассматривается как один из самых выгодных энергоносителей, но его потенциал в среднесрочной перспективе не стоит преувеличивать, так что главным приоритетом для Киева должно стать обеспечение работоспособности ГТС для поставок природного газа. Эксперты предупреждают, что ее в любом случае придется оптимизировать, переводя какую-то часть в разряд металлолома.