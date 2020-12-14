Отряд российских кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Индонезии

Джакарта, 14 декабря. Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ прибыл в порт Танджунг Перак в индонезийском городе Сурабая.

Отмечается, что в состав российского отряда, который прибыл в Индонезию с деловым походом, вошли ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга».

В настоящее время группа российских кораблей ТОФ совершает дальний поход, в порту Танджунг Перак экипажам предстоит пополнить запасы воды и топлива.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский сообщил, что корабли вышли из Владивостока 1 ноября для решения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что российский БПК «Вице-адмирал Кулаков» вернулся из похода после успешного выполнения ряд задач в Средиземноморье и Атлантике.