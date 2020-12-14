В России оценили планы Украины обновить советские танки Т-64

Москва, 14 декабря. Надежды украинского военного командования на то, что танки Т-64 «Оплот» еще послужат четверть века достаточно шатки, поскольку на Украине остались только ремонтные мощности.

Модернизация танков Т-64, оставшихся Украине в качестве советского наследства, началась в 2016 году в рамках ОКР «Краб», и в настоящее время есть только проектная документация. Бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергей Маев в интервью РИА Новости выразил убеждение, что «Оплот» — это предел усовершенствования Т-64, из которого больше уже нечего выжать, даже если поставить на него новый двигатель 6ТД.

«Этот мотор двухтактный, оппозитный, он хорошо известен. Ресурс у него, мягко говоря, не танковый. Надежность очень низкая — двигатель засасывает в два раза больше воздуха, а значит, в два раза больше пыли. То же самое было и с предыдущей моделью — 5ТД», — объяснил Маев.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что от мощной когда-то украинской танкостроительной отрасли остались только ремонтные площадки с весьма ограниченными ресурсами, которые не позволят провести серьезную модернизацию бронетехники. В пример он привел американские «Абрамсы», которые после модернизации не сильно увеличили свои боевые способности, хотя ресурсов у США гораздо больше.

Ранее эксперты из США сравнили украинский танк Т-64 БМ «Булат» «модернизированным велосипедом». По словам специалистов, из-за композитной брони стоимость боевой машины в своем время была катастрофически высокой.