Педофила осудили за надругательство над школьницей в Саратове

Саратов, 14 декабря. Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании 15-летней жительницы Саратова на два месяца.

Насильник напал на свою жертву, когда девочка возвращалась от подруги домой. Угрожая физической расправой, педофил изнасиловал школьницу. Стражи порядка вычислили и задержали преступника.

Насильником оказался 27-летний саратовец, неоднократно судимый за другие преступления. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»).