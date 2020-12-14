Вассерман не исключил, что демократы приступят к боевым действиям в США

Вашингтон, 14 декабря. Политический консультант и аналитик Анатолий Вассерман оценил вероятность начала боевых действий в Соединенных Штатах по инициативе представителей Демократической партии.

Возмущение сторонников действующего президента США Дональда Трампа понятно: демократы применили новые методы для фальсификации выборов. Сложившуюся ситуацию осложняет тот факт, что судебные инстанции на общенациональном уровне отказываются признавать махинации в процессе голосования, отметил Вассерман.

«Это доказано настолько, насколько это возможно без прямого расследования», сказал он.

Поэтому мятеж весьма вероятен, несмотря на то, что большинство поддерживающих Трампа является законопослушными людьми. Они не хотят приступать к боевым действиям, но, судя по всему, им придется действовать, сказал аналитик. По его словам, у республиканцев пока еще есть выгодная стартовая позиция.

«В таких условиях мятеж весьма вероятен», — подытожил Вассерман

Вассерман напомнил, что предыдущую гражданскую войну в США начали демократы, пишет «ПолитРоссия». Скорее всего, они же инициируют боевые действия первыми и в ближайшем будущем, заключил аналитик.