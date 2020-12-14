Трех россиян обвинили в уничтожении жуков на Шри-Ланке

Коломбо, 14 декабря. Правоохранители предъявили обвинения троим гражданам РФ, которые якобы уничтожили 277 жуков на острове Шри-Ланка.

Российских натуралистов задержали еще в феврале текущего года. Мужчины оказались под стражей после того, как в их номере нашли мертвых насекомых и животных. Всего, по данным местных правоохранителей, граждане РФ уничтожили 277 жуков и других организмов. Сами задержанные мужчины вину не признают.

Во Франции суд приговорил к тюремному заключению двух россиян, сообщал ФАН. Мужчин признали виновными в нападении на болельщика английской сборной по футболу Эндрю Бэйча. За совершенное преступление одного из граждан РФ приговорили к 3 годам колонии. Другой россиянин получил 10 лет тюрьмы.