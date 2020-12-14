Instagram заполнили десятки тысяч фотографий последнего солнечного затмения 2020 года

Москва, 14 декабря. Солнечное затмение 14 декабря 2020 года наблюдали жители шести стран. Россия не вошла в список, но граждане РФ могли следить за уникальным природным явлением в режиме онлайн.

Многие интернет-хостинги вели прямую трансляцию солнечного затмения 14 декабря 2020 года. Московский Планетарий не стал исключением и запустил свой эфир, на который пригласил ученого, специалиста по редким небесным явлениям Олега Угольникова. Эксперт комментировал происходящее.

«В Северном полушарии зима, а в южном разгар лета. Солнце там сейчас почти в зените, наверняка жарко. Наблюдатели, которые собрались для лицезрения этого прекрасного явления, будут вполне не прочь оказаться на некоторое время в тени. Тень это будет необычная - не какого-то земного объекта, а космического», — говорит Угольников.

Многие эксперты уверяют: солнечное затмение не похоже на вечер или ночь. По их словам, явление нельзя сравнивать с каким-либо временем суток. Оно уникально.

Одни пользователи шутили в комментариях про Санта Клауса. Якобы его очертание в санях, запряженных оленями, непременно должно вот-вот проявиться на солнце. Другие тем временем ловили мгновение и благодарили судьбу за шанс стать свидетелем уникального явления.

Наблюдать за солнечным затмением 14 декабря 2020 года без специальных очков или других приборов опасно для здоровья. Есть риск получить ожог сетчатки глаза или даже полной слепоты. Иногда для этого достаточно даже пары секунд. Если купить спецустройства не удалось, то астрономы рекомендуют использовать для этих целей непроявленную фотопленку, магнитную пленку, содержащуюся в дискетах или закопченное стекло. Особенно находчивые достают из гаража шлем сварщика.

Наблюдатели в Чили первыми увидели полное солнечное затмение, а следующими были аргентинцы. Солнечное затмение 14 декабря 2020 года оказалось интересно не только людям. Астрономией заинтересовались даже их домашние питомцы.

Пользователи со всего мира делились фотографиями солнечного затмения. Последнее подобное явление в Чили и Аргентине наблюдалось в 2019 году. Оно длилось более пяти минут и считается одним из самых длительных. Солнечное затмение 14 декабря 2020 года длилось всего две минуты и десять секунд.

Во время полной фазы затмения происходит погружение во тьму. Происходящее напоминает театральное представление, когда перед спектаклем в зале медленно пропадает освещение.

В начале декабря жители Тюмени могли наблюдать необычное природное явление – световые столбы. Лучи света, будто прожекторы, пробивали ночное небо. Следующее уникальное астрономическое событие состоится 21 декабря. Этот день астрономы называют историческим. Юпитер максимально приблизится к Сатурну впервые почти за 800 лет. Наблюдать за двумя планетами на столь близком друг к другу расстоянии можно будет невооруженным глазом, если погода будет ясной. Узнать обо всех солнечных затмениях 2021 года можно в материале ФАН.