Выборщики Пенсильвании отдали 20 голосов за Байдена

Вашингтон, 14 декабря. Коллегия выборщиков в Пенсильвании, где нынешний глава Белого дома Дональд Трамп пытался оспорить итоги выборов, отдала все 20 голосов за кандидата от демократов Джо Байдена.

Ранее Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона к Пенсильвании, Джорджии, Висконсину и Мичигану о нарушении норм во время обработки избирательных бюллетеней.

Выборщики из Вермонта, Теннесси, Индианы, Миссисипи и Нью-Гэмпшира уже завершили голосование по выбору американского президента.