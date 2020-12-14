Злочевский рассказал о перспективах российского экспорта в Америку

О том, как Россия смогла подвинуть Америку на мировом рынке, и когда российская продукция зайдет на американский рынок, рассказал президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«В 1993 году у меня был спор в Вене на конференции Зернового Совета США. Высокопоставленный чиновник спросил меня о том, сколько Россия будет закупать кукурузы у Америки. Я сказал, что он должен забыть о российских закупках, потому что Россия скоро станет экспортером сельхозпродукции и подвинет США на мировом рынке. Однако тогда я ошибся со сроками и сказал, что это произойдет через 10 лет, понадобилось 9 лет. Но де-факто это случилось», — рассказал Аркадий Злочевский.

Президент Российского Зернового Союза также рассказал о возможностях России поставлять продукцию на американский рынок.

«Америка занимает первое место в мире по экспорту продовольственных товаров. Чтобы Россия смогла достичь показателей, близких к Америке, ей необходимо поменять внутреннюю политику по отношению к аграрному сектору. Америка заботится о доходах своих фермеров. В России же все наоборот — заботятся о том, чтобы понизить фермерские доходы любыми возможными средствами», — сообщил эксперт.

Аркадий Злочевский подчеркнул, потенциал у Российской Федерации есть. Однако, если ничего не изменится в структуре внутренней политики, то в ближайшие 10 лет Россия не сможет зайти на американский рынок.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова аграрного аналитика Елены Тюриной, сделанные в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», о том, почему растут цены на сахар и масло. Эта проблема стала активно обсуждаться после того, как в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин обратил внимание чиновников на то, что подсолнечное масло в России подорожало почти на четверть, а сахар — на 71%.