Эксперт спрогнозировал войны на Луне между США и Китаем с Россией

Современное развитие науки и техники вселяет опасение, что уже в обозримом будущем военные конфликты будут происходить не только на планете Земля, но и на ее спутнике Луне. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что ряд стран, прежде всего США, могут создать на Луне и других небесных телах некие «зоны безопасности», которые будут угрожать свободному доступу России к космическому пространству. Савельев также обвинил американцев в «продавливании национальных интересов» при освоении космоса.

«Не так давно в Конгрессе США витала идея о принятии закона, который по сути должен был оформить приватизацию Соединенными Штатами всего космоса вообще, — напомнил Баранец. – Вашингтон хотел получить право первенства и господства в околоземном пространстве, а также возможность решать, какие страны до каких небесных тел будут допущены, по каким орбитам будут летать их спутники и так далее. Но благоразумие большинства американских парламентариев взяло верх, и этот бредовый проект так и остался бредовым проектом».

Тем не менее, продолжил военный обозреватель «Комсомольской правды», США начинают создавать некий «космический колхоз», целью которого является интеграция усилий других космических держав с усилиями Соединенных Штатов.

«Не приглашены только две страны: Россия и Китай! — возмущен эксперт. — Чем опасна такая кооперация? «Природа» США такова, что даже мирное освоение космоса этой страной со временем приведет к его милитаризации. Она уже сейчас занимается созданием военных космических платформ и боевой космонавтикой!».

Собеседник ФАН признался, что ему «очень жаль», что российские дипломаты, говоря об опасности тоталитарного присутствия американцев в космосе, не приводят конкретные примеры.

«Давайте представим, что они-таки объявят Луну своей, как и собирались, — сказал Баранец. — Россия и Китай с этим точно не согласятся! К чему это приведет? Я вполне допускаю, мы с вами доживем не только до эры космических, но даже лунных войн!».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» подчеркнул, что КНР в настоящее время делает очень большие успехи в освоении космоса и имеет ряд программ, некоторые из которых превосходят даже российские.