Санкт-Петербург, 14 декабря. О том, с чем связано повышение цены на молочную продукцию, рассказал председатель Союза сыроваров России, член Общественной палаты Российской Федерации Олег Сирота в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Сейчас в России есть тенденция подорожания молочных продуктов на 20%. Это произошло, во-первых, из-за нехватки хорошего молока. Во-вторых, из-за подорожания импортных биопрепаратов, доильного оборудования и кормов. Но я не очень верю, что импортная составляющая настолько большая», — заявил Олег Сирота.

По словам председателя Союза сыроваров России, дефицит молока также связан с большими затратами на постройку молочных ферм.

«Построить молочную ферму - очень тяжело. Свою молочную ферму мы строили, как Вавилонскую башню — очень долго и с большими тратами. Это «Звезда Смерти», которая уничтожала все наши деньги. Во-первых, постройка самого коровника стоит огромных денег. Во-вторых, молочные коровы очень дорогие. А в России дефицит молока, поэтому наши коллеги подняли цены на скот в Европе. Нам предлагали Джерсейскую корову, которая дает жирное молоко. Из него хорошо делать масло. Оказалось, что стейки мяса этой коровы в магазине стоят дешевле, чем живая корова», — рассказал эксперт.

Так, по словам Олега Сироты, средняя корова стоит двести тысяч рублей. Хорошая «модная» корова стоит 400 – 450 тысяч рублей в России.

«Легче было уговорить советскую корову давать хорошее молоко за такие деньги. Цены действительно фантастические», — отметил специалист.

Член Общественной палаты Российской Федерации также подчеркнул, что в России цена на молоко выросла максимально. Однако, по его словам, это плохо для потребителей, но хорошо для инвесторов молочной продукции, потому что Россия — главный рынок для инвестиций.