Фермер Сирота призвал восстановить рынки для конкуренции торговым сетям

Председатель Союза сыроваров России, член Общественной палаты Олег Сирота считает, что действенным механизмом, сдерживающим цены на продукты питания в РФ, могло бы стать восстановление деятельности на постоянной основе сельскохозяйственных рынков с товарами от производителей.

«Наше просьба — внести в официальный план спасения экономики предложение развивать старые колхозные рынки. Не надо ничего придумывать. Давайте назовем их фермерскими рынками. И чтобы на эти рынки не пришли перекупщики, каждому производителю нужно выдавать справка Минсельхоза, что он реальный фермер. Выход только такой», — завил Олег Сирота в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Рост цен на продукты в России — кто виноват и что делать».

Кроме этого, председатель Союза сыроваров России считает необходимым принятие закона, направленного на поддержку маленьких магазинов и торговых сетей.

«Нужно не затруднять им работу, а, наоборот, облегчать. Приведу пример. Я живу в деревне. У нас было три маленьких магазина, куда я сдавал свою продукцию. Потом у нас открылся «Магнит», эти три магазина закрылись, и теперь свою продукцию в деревне я продавать не могу. В «Магнит» я не могу поставлять свою продукцию, потому что у них ОРЦ находится в Рязанской области или Люблино, добраться куда невозможно. Раньше я проехал 2 км, отдал два ящика молока, забрал деньги и уехал. С торговыми сетями работать нереально: нужно куда-то далеко везти оговоренный объем, в определенное время, определенным образом расфасованный товар... В общем, для фермеров это нереально», — рассказал Олег Сирота.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Госдуме назвали способы минимизировать рост цен на прилавках в России.