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Экономика

Фермер Сирота призвал восстановить рынки для конкуренции торговым сетям

Фермер Сирота призвал восстановить рынки для конкуренции торговым сетям

Председатель Союза сыроваров России, член Общественной палаты Олег Сирота считает, что действенным механизмом, сдерживающим цены на продукты питания в РФ, могло бы стать восстановление деятельности на постоянной основе сельскохозяйственных рынков с товарами от производителей.

«Наше просьба — внести в официальный план спасения экономики предложение развивать старые колхозные рынки. Не надо ничего придумывать. Давайте назовем их фермерскими рынками. И чтобы на эти рынки не пришли перекупщики, каждому производителю нужно выдавать справка Минсельхоза, что он реальный фермер. Выход только такой», — завил Олег Сирота в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Рост цен на продукты в России — кто виноват и что делать».

Фермер Сирота призвал восстановить рынки для конкуренции торговым сетям

Кроме этого, председатель Союза сыроваров России считает необходимым принятие закона, направленного на поддержку маленьких магазинов и торговых сетей.

«Нужно не затруднять им работу, а, наоборот, облегчать. Приведу пример. Я живу в деревне. У нас было три маленьких магазина, куда я сдавал свою продукцию. Потом у нас открылся «Магнит», эти три магазина закрылись, и теперь свою продукцию в деревне я продавать не могу. В «Магнит» я не могу поставлять свою продукцию, потому что у них ОРЦ находится в Рязанской области или Люблино, добраться куда невозможно. Раньше я проехал 2 км, отдал два ящика молока, забрал деньги и уехал. С торговыми сетями работать нереально: нужно куда-то далеко везти оговоренный объем, в определенное время, определенным образом расфасованный товар... В общем, для фермеров это нереально», — рассказал Олег Сирота.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Госдуме назвали способы минимизировать рост цен на прилавках в России. 

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