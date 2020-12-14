Экономист: Продукты в России дорогие, потому что ритейл держит наценку в 60%

Санкт-Петербург, 14 декабря. Аграрный аналитик Елена Тюрина в эфире Медиагруппы «Патриот» заявила, что на рост цен на продукты питания влияет не только возросший экспорт российской сельхозпродукции, но и неконтролируемый рост розничных наценок торговых сетей.
«Я недавно производила анализ и выяснила, что темпы роста цен у производителей продуктов питания составил 7%, тот же рост в 7% составил и в рознице. При этом за последние 10 лет мы видим, что очень выросла розничная наценка, которая включает маркетинговые затраты на продвижение и т.д. Если в 2010 году розничная наценка в России составляла в среднем 30%, то в 2020 году — уже 60%. То есть 2/3 цены продуктов у нас приходится на розничную наценку», — заявила Елена Тюрина в эфире на тему «Рост цен на продукты в России — кто виноват и что делать».
По мнению эксперта, в вопросе сдерживания роста цен на продукты питания, Правительство РФ и Федеральная антимонопольная служба, в также Госдума РФ должны обратить внимание на эту проблему. Однако, как считает Елена Тюрина, важно в этом вопросе не переусердствовать, поскольку ритейлеры любые ограничения своей деятельности оборачивают против покупателей.
«У нас есть закон «О торговле», но он не всегда работает на потребителя. Например, введение сроков хранения тех или иных товаров на полках привело к тому, что сети стали меньше закупать. То есть у нас ограничено предложение популярного товара. Тот же самый хлеб — торговые сети его стали закупать меньше, чтобы не было возврата, и вечером ты уже можешь не купить хлеба, который ты хочешь приобрести. Таким образом сети отреагировали на закон о сроках хранения, ограничив свои закупки», — обратила внимание аграрный аналитик.