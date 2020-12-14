Экономист: Продукты в России дорогие, потому что ритейл держит наценку в 60%

Санкт-Петербург, 14 декабря. Аграрный аналитик Елена Тюрина в эфире Медиагруппы «Патриот» заявила, что на рост цен на продукты питания влияет не только возросший экспорт российской сельхозпродукции, но и неконтролируемый рост розничных наценок торговых сетей.

«Я недавно производила анализ и выяснила, что темпы роста цен у производителей продуктов питания составил 7%, тот же рост в 7% составил и в рознице. При этом за последние 10 лет мы видим, что очень выросла розничная наценка, которая включает маркетинговые затраты на продвижение и т.д. Если в 2010 году розничная наценка в России составляла в среднем 30%, то в 2020 году — уже 60%. То есть 2/3 цены продуктов у нас приходится на розничную наценку», — заявила Елена Тюрина в эфире на тему «Рост цен на продукты в России — кто виноват и что делать».

По мнению эксперта, в вопросе сдерживания роста цен на продукты питания, Правительство РФ и Федеральная антимонопольная служба, в также Госдума РФ должны обратить внимание на эту проблему. Однако, как считает Елена Тюрина, важно в этом вопросе не переусердствовать, поскольку ритейлеры любые ограничения своей деятельности оборачивают против покупателей.