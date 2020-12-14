Донбасс сегодня: «Коммунист» раскрыл планы Киева по ДНР и рассказал о «жабьих прыжках» ВСУ

Донбасс, 14 декабря. Украинские войска готовятся к броску на республики Донбасса. Полковник Киселев рассказал о тактике противника, продвижении ВСУ и готовности артиллеристов ЛНР. Украинские силовики расстреляли своих снайперов-провокаторов. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

«Коммунист» рассказал об оперативной обстановке и планах ВСУ

Украинские силовики продолжают укрепляться на существующих позициях и возводить новые фортификационные сооружения. В последнюю неделю значительно увеличилось количество фиксируемых защитниками Донбасса инженерных работ на позициях Вооруженных сил Украины практически вдоль всей линии соприкосновения.

За комментарием по оценке действий украинских военных в связи с активизацией инженерных работ корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, обратился к экс-полковнику Народной милиции ЛНР, ныне помощнику министра МВД ЛНР Виталию Киселеву (позывной «Коммунист»).

«Сегодня мы наблюдаем усиление активности ВСУ в части проведения инженерных работ вдоль всей линии соприкосновения. Грядет проверка, инспектирование линии боевого соприкосновения представителями иностранных спецслужб с целью определить уровень готовности ВСУ. Проверят (западные кураторы. — Прим. ФАН) использование средств, выделяемых для войны с Донбассом. А, скорее всего, озвучат в СМИ, что идет подготовка и укрепление инженерных сооружений в связи с угрозой наступательных действий со стороны ЛНР и ДНР. Вот как оправдает [президент Украины Владимир] Зеленский свои преступные приказы», — комментирует офицер.

Но, утверждает Киселев, на самом деле на Украине вынашивают совершенно другие планы военного характера, а именно — отсечение ДНР от Азовского моря.

«На самом деле в Генштабе ВСУ готовится к реализации план по отсечению ДНР от Азовского моря. Свидетельство этому — не только работа по усилению инженерных сооружений, а и учения ВСУ, которые проходят по берегу Азовского моря», — заключает «Коммунист».

Также отметим, что в минувшие сутки украинские войска несколько раз вели огонь на Мариупольском и Горловском участках обороны Донецкой Народной Республики. Для обстрелов применялись противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Полковник Киселев рассказал о возобновлении ВСУ «жабьих прыжков»

Сокращение дистанции в зоне безопасности («серой зоне») за счет тактики так называемых «жабьих прыжков» дает украинским подразделениям преимущество и сокращает время при возможном военном броске на республики Донбасса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту ФАН высказал Виталий Киселев («Коммунист»). Офицер сообщил, что за последнее время украинские силовики активизировали эту тактику и начали по несколько метров сокращать расстояние между позициями ВСУ и защитников Донбасса.

Полковник проинформировал, что в течение недели наблюдатели из состава 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка ЛНР (имени атамана Матвея Платова. — Прим. ФАН) зафиксировали продвижение подразделений армии Киева в районе Золотого на двух участках. Это позволило противнику сократить расстояние до позиций Народной милиции ЛНР на 50 метров. При этом изначально украинские военные оборудовали простые наблюдательные посты, но затем быстро переоборудовали их в укрепленные точки, с которых возможно эффективно провести бросок на позиции луганчан.

В то же время «Коммунист» не без иронии отметил, что точные координаты новых укреплений противника установлены, а данные переданы артиллерийским подразделениям Народной милиции ЛНР. Координаты первой точки: x – 5394235, y – 7467220; второй: х – 5395042, у – 7468776. В связи с этим, шутит полковник, «укропы подготовили себе не исходные [позиции], а братские могилы».

Бойцы ВСУ расстреляли своих же разведчиков

Очередная перестрелка между военнослужащими ВСУ зафиксирована на позициях 92-й отдельной механизированной бригады в районе Золотого-4, информирует Управление Народной милиции ЛНР. Двое украинских военнослужащих ранены и доставлены в госпиталь Северодонецка. Причиной перестрелки стала несогласованность действий разведывательного подразделения ВСУ и подразделений, которые несут службу на передовых позициях.

Снайперская пара разведывательной роты 92-й бригады выдвинулись в сторону Первомайска для осуществления провокационного обстрела позиций Народной милиции ЛНР. Военнослужащие второго батальона 92-й бригады, которые не были проинформированы о действиях сослуживцев-провокаторов, заметив группу, приняли ее за вражеских диверсантов и обстреляли. Результатом стало ранения снайперов ВСУ — старшего солдата Пустовита и солдата Назаренко.