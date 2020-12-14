Повышение цен на продукты: россияне расплачиваются за алчность производителей



Повышение цен на базовые продукты — сахар, хлеб, масло и крупы — не осталось незамеченным, что не удивительно. По отдельным категориям подорожание произошло более чем на 70%. После того, как эту тему поднял Владимир Путин, правительство приняло экстренное решение установить предельные цены на сахар и масло, но это временная мера. Почему в стране, которая экспортирует продукты, сложилась ситуация, когда населению они обходятся дороже, чем заграничным покупателям? Может, россиянам приходится расплачиваться за алчность производителей, которые решили заработать на внешнем рынке, или за раздутые маркетинговые бюджеты продуктовых сетей? Эти вопросы обсудили чиновники и эксперты в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Кто виноват?

В России экспорт продовольственных товаров растет существенно быстрее, чем производство, уверена депутат Санкт-Петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева. Чтобы избежать взлета цен на сахар и масло, надо было мониторить ситуацию, как на мировых продуктовых рынках, так и на внутреннем: урожайный год или нет, растут цены на сырье или падают. Причем по каждому продукту отдельно.

«В этом году у нас урожайный год на пшеницу — 130 млн тонн. И на мировом рынке на нее очень вырос спрос. С одной стороны, мы должны увеличить экспорт, чтобы занять нишу — это хороший шанс. Но с другой, из-за экспорта мы не должны повышать стоимость этого продукта внутри. Вторая ситуация с сахаром. <…> У нас цена сахара сейчас в три раза превышает мировые цены. По свекле в нашей стране в этом году не урожай, но помимо этого могут быть и другие причины, по которым производители подняли цены на сахар. Что касается масла, то по рапсу урожай рекордный, по остальным масличным культурам — обычный. Вероятно, спрос на мировом рынке и вызвал рост цен у нас», — сказала Дмитриева.

По ее словам, ажиотажный спрос и рост цен на базовое сырье на международной бирже могли вызвать и «страшилки» Организации объединенных наций (ООН), которая в этом году предупредила об угрозе мирового голода из-за пандемии. Однако депутат считает, что если посмотреть на ситуацию трезво, то пандемия не сильно повлияла на производство продуктов питания.

Аграрный аналитик Елена Тюрина тоже согласна, что основной причиной роста цен на сахар и масло стал дисбаланс экспорта и объема производства этих продуктов.

«Я вижу, что при снижении производства сахара в текущем году на 8% его экспорт вырос более чем в 4 раза, поэтому и такая цена. У нас остатки сахара на текущий момент на 40% меньше, чем в прошлом году. Соответственно, раз предложений меньше, то цены растут. Например, рис мы экспортируем очень мало. Наши внутренние объемы производства соответствуют объемам потребления, поэтому на него цена стоит. С подсолнечным маслом такая же ситуация, как и с сахаром, — объемы производства выросли всего на 11%, а экспорт на 75%», — объяснила Тюрина.

Эксперт считает, что реакция государства на рост цен запоздала. Она добавила, что ситуацию на рынке можно спрогнозировать на 2–3 месяца вперед. Для этого правительство должно ежемесячно оценивать баланс: будет дефицит продуктов или нет, — и на основе этого уже сразу принимать предупредительные меры.

Что делать?

Для того чтобы уравновесить дисбаланс на рынке и вернуть прежние цены, некоторые эксперты предлагают сделать интервенцию. Но по мнению Оксаны Дмитриевой, для этого сейчас нет возможности. К тому же, помимо интервенции, у государства есть и другие инструменты воздействия на цены.

«Интервенция — это, когда идет перепроизводство сырья, и государство делает запасы, а потом в период дефицита выбрасывает эти запасы на рынок. Я не думаю, что у нас вообще есть запасы, чтобы это сделать. Но мы можем ввести ограничение на рост цен», — заявила спикер.

Дмитриева объяснила, что такие меры предусмотрены законом «О торговле». Если есть рост стоимости продукта более чем на 30%, то в соответствии с законом государство может ввести ограничение на повышение цены — заморозить ее на 90 дней. При этом она отметила, что антимонопольное ведомство должно очень внимательно следить за производителями и продавцами, чтобы не допустить картельного сговора участников рынков.

Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что цены на продукты будут зафиксированы на три месяца. Он отметил, что такое экстренное решение связано с резким скачком цен и не является рыночным способом регулирования.

«Надо сразу анализировать ситуацию, почему такой всплеск произошел. Курс доллара вырос, поэтому производители переключились с внутреннего рынка на внешний. Обычно в таких случаях правительство либо вводит квоты на экспорт, либо повышает пошлины. И повышение пошлин, на мой взгляд, наиболее эффективно. Но эта мера должна была быть осуществлена раньше», — заявил Аксаков.

Он добавил, что механизмы регулирования продуктового рынка есть, но используются они неэффективно. Правительство может заранее формировать резервы, а потом выбрасывать их на рынок, чтобы ликвидировать дефицит. Но цена для конечного потребителя не всегда зависит только от производителя. Об этом рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Цены на хлеб никогда не зависели от цен на зерно. Это все работает через опосредованные механизмы. Расходы на оборудование и рабочую силу выше, чем на саму муку. Если мы «трамбуем» цены на зерно, то крестьянин просто переориентируется и начнет выращивать что-то другое. Когда мы говорим про цены на прилавках, то надо контролировать всю цепочку: хранение, транспортировку, сертификацию, изготовление, продажу», — рассказал эксперт.

В заключение он добавил, что стоимость административных и прочих барьеров составляет не менее 10% от цены товара.

Федеральные сети диктуют цены?

Ритейлеры в свою очередь тоже не готовы ущемлять себя в прибыли. Елена Тюрина рассказала, что, хотя темпы роста цен одинаковые — что у производителя, что у продавца, — розничная наценка ритейлеров, которая включает все маркетинговые затраты, за последние 10 лет выросла в два раза.

«Если в 2010 году розничная наценка составляла 30%, то сегодня она уже 60%. У нас есть закон о торговле, с помощью которого можно было бы ее снизить, но он не всегда работает на потребителя. Например, ужесточение мер по срокам хранения товара на полках привело к тому, что сети стали меньше закупать. И у нас теперь ограничено предложение по спросовому товару. Тот же хлеб стали закупать меньше, чтобы не было возвратов. И вечером, зайдя в магазин, вы можете уже не найти хлеба, который хотели приобрести», — поделилась эксперт.

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в свою очередь припомнил, как весной магазины пытались нажиться на имбире и лимонах.

«Когда началась пандемия, вспомните, что начали творить продавцы и поставщики имбиря и лимонов. Уже тогда надо было хорошо надавать по рукам, чтобы не повадно было. Но у нас антимонопольная служба получилась какой-то беззубой. Сегодня на рынке мы наблюдаем то же самое — сговор производителей и продавцов. Необходимо принять жесткие меры и привлечь их к ответственности», — считает чиновник.

Но наказание и контроль — это не единственные меры. По его мнению, населению нужны альтернативные торговые площадки. Сегодня альтернативу сетевому ритейлу составляют лишь небольшие магазинчики у дома и выездные ярмарки. Нилов убежден, что региональные власти в состоянии помочь малым предприятиям торговли, чтобы те могли составить конкуренцию федеральным ритейлерам. Сейчас, по его словам, рынок практически монополизирован. А это не выгодно ни населению, которое вынуждено идти на поводу ценовой политики крупных сетей, ни мелким производителям, чей товар просто не может попасть на полки крупных магазинов из-за того, что за это надо платить деньги.

Слова Ярослава Нилова подтвердил и российский фермер-сыровар, член Общественной палаты РФ Олег Сирота. Фермер признался, что он давно махнул рукой на попытки пробиться в федеральные сети.

«Даже если товар попадет на полки сетевых магазинов, то либо ритейлеры заберут всю мою рентабельность, либо они поставят такую цену, что я не смогу людям в глаза смотреть. Мой сыр в этом случае будет стоить 2000 рублей за килограмм. <…> Надо развивать старые советские колхозные рынки. Чтобы на них не пришли перекупщики, необходимо ввести справки. Выход только такой. А маленькие магазины и локальные сети надо не закрывать, а развивать их», — убежден Сирота.

Он также добавил, что снижение стоимости продуктов в России возможно только в том случае, если будет много производителей с равными возможностями. Для того, чтобы это произошло, считает эксперт, неплохо было бы снизить или отменить часть налогов. Он привел в пример Московскую область, где фермеры не платят сельхозналог, и именно это позволяет многим предприятиям удержаться на плаву.