ФАН подсчитал, во сколько обходится одна бытовая драка бюджету России

Санкт-Петербург, 14 декабря. На примере одного случая ФАН разбирается, сколько стоит одна бытовая драка медицинскому бюджету Санкт-Петербурга и России в то время, как средств на борьбу с коронавирусом требуется все больше. Спойлер: очень дорого.

Красносельский суд назначил 4 года колонии пьяному петербуржцу за жестокое избиение. Год назад мужчина отправил собственную мать в отделение интенсивной терапии, обстоятельно избив и истоптав ногами ее в собственной квартире. 84-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения, проходила длительное стационарное и амбулаторное лечение. Следующие несколько лет, пока сын в колонии, ее жизни ничего не угрожает.

Вместе с наказанием суд взыскал с кухонного боксера стоимость лечения — всего 27 тыс. рублей в пользу регионального фонда обязательного медицинского страхования, оплатившего медицинские манипуляции и больничные койко-дни потерпевшей. Обращает внимание скромная сумма взыскания за лечение тяжкого вреда здоровью. Со злоумышленника не взыскали даже часть стоимости лечения, оплаченной за счет городского бюджета и федеральной программы медстрахования.

В городской больнице № 33, куда доставили пострадавшую от побоев, ФАН сообщили, что стоимость терапии пострадавшей, если она находилась на стационаре, куда выше взысканной. Скорее всего, 27 тыс.яч, взысканные судом, — лишь часть страхового покрытия регионального фонда медицинского страхования. Остальное компенсирует центр, в том федеральный соцстрах.

Сколько стоит уличное и домашнее насилие медицине Петербурга

ФАН посчитал, во сколько обходится лечение пострадавших от преступлений. Это актуально в то время, как уже целый год в условиях пандемии медицина работает за пределами своих возможностей, и чиновники осматриваются в поисках объекта, за счет которого можно «резать косты».

В Смольном посчитали, что стационарное лечение одного пациента обходится городу в 240 тыс. руб за счет средств регионального бюджета и средств ОМС. Амбулаторное лечение на дневном стационаре стоит 40 тыс.яч рублей на одного больного.

В Петербурге, далеко не первом регионе по криминальным показателям, за последние три года зарегистрировано около тыс.ячи случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Они всегда сопровождаются вызовом скорой и госпитализацией. Немногим больше регистрируется преступлений о вреде здоровью средней тяжести. Вред здоровью средней тяжести – всегда лечение в стационаре, в основном, в дневном.

Можно посчитать, что в Петербурге медицина лишена возможности тратить деньги на действительно важные направления в лечении, и одно из причин являются расходы на лечение жертв преступлений в 100 млн рублей за год. Это зарплата сотни высококвалифицированных медицинских сотрудников.

В территориальном фонде обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга ФАН сообщили, что взысканиями стоимости лечения с преступников занимается прокуратура. Действительно, в системе ГАС «Правосудие» можно найти приговоры с отметкой о взыскании денег по иску прокурора на лечение в пользу медорганизаций. Таких решений мало: из тридцати просмотренных приговоров мы нашли лишь один с вердиктом о компенсации лечения. Объясняется все просто: взыскание в пользу третьих лиц не является профильной деятельностью прокурора. Его основная функция – поддержание обвинения в суде.

Очевидно, бюджет не получает возмещения расходов на лечение наших граждан с правонарушителей. В Комитете здравоохранения Санкт-Петербурга ФАН рассказали, что информация о преступниках, необходимая для подачи иска по медрасходам находится в распоряжении правоохранительных органов. У медиков и фонда ОМС ее нет. Отсутствует алгоритм взаимодействия между прокурором и полицией, с одной стороны, и распорядителями медицинского бюджета и фондами медстраха — с другой. Следственная тайна, говорят.

Сколько медицина тратит на лечение потерпевших от насильственных преступлений в России

В нескольких десятках доступных к изучению приговорах о причинении вреда здоровью в системе ГАС «Правосудие», которые нам удалось просмотреть, нет ни одного решения о взыскании в пользу федерального бюджета и федерального фонда обязательного медстраха денег на лечение потерпевшего. Минимальный стандарт лечения по федеральной программе ОМС предполагает оплату усредненного случая лечения на дневном стационаре в размере 33 тыс.ячи рублей, а при постоянном нахождении в больнице — 113 тыс.яч рублей на одного пациента. За весь 2019 год в России зарегистрировано 29,8 тыс.. случаев умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью и 21,5 тыс. случаев причинения тяжкого вреда здоровью.

Несложно посчитать, что российской медицине кухонные боксеры и уличные хулиганы обходятся более чем в 3,3 млрд рублей в год. Может показаться спорной методика подсчета, основанная на утверждении, что с тяжким вредом здоровью (например, перелом костей лица или основания черепа) потерпевший едет в больницу, а со средним (перелом лучевой кости руки) — сидит дома и ходит лечиться на дневной стационар.

Ясно, что реальные числа куда больше приведенных: мы не учли стоимость неотложной помощи и медисследований, не стали считать преступления по неосторожности наподобие ДТП. Однако другой, более справедливой методики, ни у медиков, ни у правоохранителей нет.

Эта цена — несколько миллиардов рублей — стоит того, чтобы приоткрыть немного завесу тайны следствия для здравоохранения и дать ему возможность произвести с преступниками расчет.