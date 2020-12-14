Хазин о заморозке цен на сахар и масло: «Повышать больше нельзя, а то будет бобо»

Экономист и публицист Михаил Хазин прокомментировал ФАН решение о трехмесячной заморозке цен на сахар и подсолнечное масло. Ранее о таком решении заявил министр экономического развития Максим Решетников. Соответствующее соглашение между производителями и розничными сетями будет заключено до 20 декабря, рассказал он на совещании у премьера РФ Михаила Мишустина.

Соглашение предусматривает снижение цен производителями при поставках вышеперечисленных продуктов в розничные сети и ограничение самими сетями розничной цены на эти продукты. Мера будет действовать до конца первого квартала 2021 года, то есть до начала апреля.

«Эта мера, безусловно, нерыночная, — отметил в комментарии ФАН Михаил Хазин. — В данном случае это просто демонстрация. Дело в том, что у нас ценообразование не имеет никакого отношения к рынку. У нас в цене частично заложены налоги, частично — доходы ритейла, частично в цене еще и другие посредники. По этой причине — это (заморозка. — Прим. ФАН), скорее, демонстрация того, что государство к этому вопросу подошло на полном серьезе. Это предупреждение: если кто будет в этом месте злоупотреблять, ему очень основательно дадут по башке. Вот и все. Больше это ничего не значит, в том числе экономически. Потому что буквально за пару месяцев можно перестроить всю систему так, что в бутылках будет разлито меньше масла, чтобы вес был меньше, либо его будут разводить водой, чтобы качество упало, и так далее и тому подобное».

На вопрос, положительно или отрицательно он относится к такому механизму регулирования цен, Михаил Хазин ответил так:

«Не могу сказать, положительно или не положительно, потому что я не знаю, какие цели у нашего правительства. А вот содержательно там только один смысл: всем было сказано, что повышать цены больше нельзя, а то будет бобо. Все!»

Ранее на удорожание базовых продуктов питания обратил внимание президент России Владимир Путин, с критикой ценовой политики некоторых министерств и ведомств выступил и премьер-министр Михаил Мишустин. В комментарии ФАН экономист и политолог Михаил Делягин отметил, что возможность снизить цены есть, однако либеральный блок правительства в этом не заинтересован.