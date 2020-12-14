Дмитриева: Спровоцировать рост цен в России могли прогнозы чиновников ООН

Санкт-Петербург, 14 декабря. Руководитель фракции «Партия роста» Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева в эфире Медиагруппы «Патриот» раскритиковала экспертов Организации Объединенных Наций, которые, по ее мнению, своими заявлениями о резком падении производства сельхозпродуктов из-за пандемии коронавируса спровоцировали рост цен на продукты питания.

«Страшилки ООН — это мог быть один из факторов, которые повлияли на рост цен на сельхозпродукцию. В реальности, если смотреть по объемам производства сельхозпродукции, то COVID-19 на этих объемах никак не сказался», — объяснила Оксана Дмитриева в эфире на тему «Рост цен на продукты в России — кто виноват и что делать».

По словам депутата, пандемия и карантинные мероприятия могли повлиять на какие-то отдельные сектора сельхозпроизводства, но «доля таких предприятий в общем объеме производства сравнительно невелика, чтобы говорить о серьезном влиянии пандемии на рынок продуктов питания в целом».

«В Испании, например, из-за локдауна не успели собрать клубнику, следовательно, на производстве клубники COVID-19 сказался. С другой стороны, по зерновым — пшенице, рису и т.д. — в целом по миру мы наблюдаем рекордный объем производства. При том, что на Украине был засушливый год и неурожай», — отметила депутат.

Специфика влияния COVID-19, считает Оксана Дмитриева, заключается в том, что пандемия, прежде всего, подорвала экономику туризма и объемы производства в крупных городах, где вводились жесткие ограничения.