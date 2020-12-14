Аграрный аналитик рассказала, почему растут цены на сахар и масло   

Санкт-Петербург, 14 декабря. Проблема роста цен на продукты стала активно обсуждаться после того, как 9 декабря в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин обратил внимание чиновников на то, что подсолнечное масло в стране подорожало почти на четверть, а сахар — и вовсе на 71%. О том, почему выросли цены на белый сахар и подсолнечное масло и какие меры должно предпринять Правительство для контроля рыночной ситуации, рассказала аграрный аналитик Елена Тюрина в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Я всегда говорю, что оценивать ситуацию на рынке необходимо исходя из баланса производства и потребления переделенного продукта. Цены растут, прежде всего, на белый сахар. По моей оценке, в начале года цены выросли на 80%, цена на подсолнечное масло выросла на 44%. Мне стало интересно, почему у нас подорожал сахар и подсолнечное масло, поэтому специально сопоставила некоторые данные по производству экспорту и потреблению. Я увидела следующую ситуацию: если взять сахар, то мы видим снижение производства на 8% (на четыреста тысяч тонн). Наряду с этим, у нас увеличился процент экспорта в четыре раза. То есть, остатков сахара на внутреннем рынке стало на 40% меньше, чем в прошлом году. Соответственно, предложение сахара на внутреннем рынке падает, поэтому растут цены. Мы экспортировали гораздо большие объемы, чем в предыдущем году», — заявила Елена Тюрина.

По словам аграрного аналитика, причина роста цены на подсолнечное масло точно такая же, что и у сахара.

«То есть объемы производства выросли на 11%, а экспорт — на 75%. Соответственно, активный объем экспорта, который поддерживается спросом со стороны мирового рынка, привел к уменьшению внутренних запасов страны на 50% (по сравнению с прошлым годом)», — объяснила эксперт.

Елена Тюрина отметила, что Россия начинает реагировать на ценовую ситуацию, когда возникает активный рост цены.

«Но аграрный блок должен просто мониторить ситуацию. Мы можем оценивать ежемесячно по основным продуктам питания наш баланс — сколько мы произвели, сколько экспортировали, сколько потребили. Потом нужно оценивать остаточный показатель и принимать решение о том, будет ли у нас дефицит и есть ли факторы для роста цен», — рассказала специалист.

Аграрный аналитик подчеркнула, что все эти данные известны и доступны. Сама Елена Тюрина постоянно делает оценку ситуации на рынке, чтобы спрогнозировать цены на ближайшие 2-3 месяца. По ее мнению, Правительство должно делать мониторинг рынка ежемесячно — для оценки перспективы на рынке. Однако, если будут введены пошлины на экспорт зерна и подсолнечного масла, то показатели дисбаланса приведут к серьезному дефициту.

Отметим, министр экономического развития России Максим Решетников на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина сообщил, что соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен заключат до 20 декабря. Они будут действовать до конца первого квартала. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что розничная цена на сахар снизится до 46 руб. за кг, на подсолнечное масло — до 110 руб. за кг.