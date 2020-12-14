«Чудес не будет»: экс-премьер Латвии рассказал о «геноциде» населения страны

Рига, 14 декабря. Ситуация в прибалтийской Латвии день за днем усложняется — страна не справляется с последствиями карантинных ограничений. Непродуманные действия правительства становятся своеобразным «геноцидом» населения, которое ждет не дождется открытия границ, чтобы скорее покинуть родину в поисках лучшей жизни. Такого мнения придерживается бывший латвийский премьер-министр, бизнесмен Вилис Криштопанс.

В интервью изданию Vakara Ziņas бывший политик оценил действия властей как неэффективные, вредящие жителям и уничтожающие национальную экономику. По его мнению, ситуация с коронавирусом в Латвии далека от критической. Он заявил, что все заявления об обратном являются преувеличением. Экс-министр убежден, что в стране сейчас нет не то что пандемии, а даже эпидемии.

Бывший премьер-министр раскритиковал современные тесты на COVID-19 за неточность и высокую стоимость. При этом он заметил, что новая вакцина является «огромным бизнесом».

«Словом, мы уничтожаем 90 процентов живущих, чтобы спасти остальных», — заявил Криштопанс.

Бывший премьер считает, что экономика страны погибает, а в выигрыше остаются только верхушки общества. Изготовление же вакцины, по его мнению, заставит власти открыть границы, чего многие сейчас и ждут:

«Когда все откроется, большая часть людей соберут чемоданы и уедут. Чудес не будет. Будет еще одна волна эмиграции».

Политик убежден, что в том случае, если использование вакцины не даст положительных результатов, а сообщение между странами не восстановится, государству будет очень тяжело — 50% малых предприятий просто обанкротятся, они не смогут открыться после снятия ограничений.

При этом государству самому придется забыть о своих масштабных национальных проектах на которые раньше возлагались большие надежды. В качестве примера он привел латвийскую государственную авиакомпанию АirBaltic, ради сохранения которой пришлось потратить уже не менее 250 миллионов евро. Ее, как и многие другие проекты, будет не спасти.

«Это порушенные мечты, невозвращенные кредиты и сломанные жизни», — заключил Криштопанс.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей Депутат Госдумы, директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина рассказывала, как политика Евросоюза заставила латвийских рыбаков бежать в Россию.