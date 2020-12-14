Разоблачители фальсификаций на выборах в США подвергаются нападкам и угрозам

На протяжении нескольких недель свидетели массовых фальсификаций на американских президентских выборах становятся объектами травли, угроз и нападок со стороны либеральной прессы, силовых органов и сторонников Демократической партии США. Очевидцы фальсификаций жалуются в консервативные средства массовой информации на анонимные угрозы по телефону, на давление полиции и спецслужб. Один из свидетелей фальсификаций, водитель грузовика Джесси Морган, в эфире консервативного шоу Стива Бэннона, бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа, пожаловался на преследования со стороны ФБР.

2 декабря Морган на слушаниях в штате Мичиган заявил, что по заказу Почтовой службы США вез «почтовые бюллетени» из Нью-Йорка в Пенсильванию, однако после доставки на место назначения груз с бюллетенями попросту исчез. Помимо участия в специальных слушаниях Морган также дал письменные показания под присягой, которые были приложены к судебному делу о фальсификации выборов. Письменные показания под присягой означают, что в случае, если Морган солгал, ему грозит уголовное наказание.

«Я подвергся допросу со стороны ФБР, — заявил Морган. — Я рассказал им, что видел и что со мной случилось. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на произошедшем, они стали пытаться выяснить, как я попал на телевидение. Честно говоря, это очень грустно. Один джентльмен из ФБР стал путать мои слова. Он не понимал, о чем я говорю. Хотя я изъяснялся довольно ясно. Вместо того, чтобы расследовать полученную от меня информацию, ФБР начало причинять беспокойство моей семье».

Аналогичную информацию Морган рассказал известному консервативному телеведущему Лу Доббсу, однако никакой реакции или извинений со стороны ФБР не последовало. Свидетельница-индоамериканка, наблюдатель за подсчетом бюллетеней Хима Коланагиредди, была обвинена в расизме либеральными медиа из-за того, что в ходе специальных слушаний она сделала акцент на необходимости наличия удостоверения личности у всех выходцев из национальных меньшинств, включая уроженцев Юго-Восточной Азии, которых трудно отличить друг от друга.

Некоторые свидетели подвергались прямым угрозам со стороны членов Демократической партии США непосредственно в ходе слушаний. Ещё одна свидетельница фальсификаций Мелисса Карроне стала объектом самой жесткой, циничной и беспощадной травли. За попытку обнародования информации о компании Dominion Voting Systems, подозреваемой в фальсификации выборов, свидетельнице припомнили ее работу в стриптиз-клубе и нелицеприятные подробности личной жизни.

Такие издания, как The Washington Post и CNN устроили целую кампанию по дискредитации свидетеля. Забавно, что ещё три года назад свидетельские показания порноактрисы Сторми Дэниэлс против Дональда Трампа не подвергались никакому сомнению со стороны либеральных медиа, а упомянутые средства массовой информации были готовы носить ее на руках. По словам Сидни Пауэлл, одного из адвокатов избирательного штаба Трампа, свидетелям фальсификаций не только угрожают, они также подвергаются избиениям.

«Люди, которые вышли вперед, чтобы рассказать правду, столкнулись со всевозможными последствиями, — заявила Пауэлл. — Демократы не любят настоящих разоблачителей лжи, им нравятся только лжецы, которые утверждают, что они разоблачители».

Есть множество оснований полагать, что независимо от результатов расследований и итогов судебных разбирательств, вера в американские выборы сильно подорвана — не только в глазах мирового сообщества, но и внутри самой Америки. Половина жителей Соединенных Штатов не будет воспринимать Джо Байдена легитимным президентом, если ему все же удастся войти в Белый дом 20 января 2021 года. Попытки демократов и подконтрольных им СМИ подвергнуть унижениям свидетелей фальсификаций лишь усиливают раскол в американском обществе и настраивают одну его часть против другой.

По результатам недавнего опроса, многие миллионы жителей США убеждены, что итоги выборов будут пересмотрены. Компания Morning Consult провела исследование общественного мнения и выяснила, что пятая часть американцев считает, что 20 января инаугурационную клятву произнесет Дональд Трамп, а не Джо Байден.