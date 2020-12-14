Порт в Саудовской Аравии закрыли из-за взрыва на танкере из Сингапура

Эр-Рияд, 14 декабря. Новый инцидент в Саудовской Аравии может обернуться крупными финансовыми потерями для Эр-Рияда. Из-за аварии на принадлежащем Сингапуру танкере власти были вынуждены в срочном порядке закрыть порт Джидду. Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, данные об этом были опубликованы на портале UKMTO — британской организации по координации морских торговых перевозок.

Компания морского транспорта Hafnia из Сингапура объявила о том, что принадлежащий ей танкер-продуктовоз BW Rhine во время ночной разгрузки товаров в саудовском порту подвергся «внешнему воздействию». Результатом этого стал мощный взрыв и пожар.

Это естественно привело к прекращению разгрузочных работ. При помощи портовых пожарных команд с огнем удалось справиться.

«Все 22 члена экипажа живы и невредимы. Корпус танкера был поврежден со стороны берега. Возможна некоторая утечка нефтепродуктов, хотя технические средства это не подтверждают», — отмечает пресс-служба Hafnia.

На данный момент есть неподтвержденные данные о том, что кроме обозначенного танкера могло пострадать как минимум одно располагающееся неподалеку судно.

Сингапурский танкер-продуктовоз BW Rhine рассчитан на перевозку грузов весом до 80 тысяч тонн.

В настоящее время местные правоохранители начали расследование данного инцидента. В одной из первых версий произошедшего предполагалось, что к этому могли быть причастны йеменские повстанцы-хуситы, однако эксперты полагают, что это не так.

Между тем, агентство Bloomberg предполагает, что данный инцидент может привести к новому витку напряженности в регионе, что как минимум может отразиться на курсе валют и цене фьючерсов на нефть.

Ранее в материалах ФАН сообщалось о другом инциденте в саудовском порту Эш-Шукайк. Тогда пострадал нефтяной танкер, принадлежащий Греции. Причиной аварии оказался взрыв мины.