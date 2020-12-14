Депутат Госдумы Нилов: Я не доверяю данным Росстата по инфляции, они занижены

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что показатель уровня инфляции Росстата занижен и не соответствует реальному уровню инфляции в РФ.

«Коэффициент инфляции определяет Росстат. У них порядка 500 различных наименований товаров, исходя из которых они смотрят, как меняется индекс потребительских цен. Я не доверяю информации Росстата и понимаю, что публикуемые официально данные по инфляции занижены. Это видно по ценам на лекарства, по стоимости услуг ЖКХ, прочим товарам и услугам», — заявил Ярослав Нилов в эфире медиацентра «Патриот» в ходе дискуссии на тему «Рост цен на продукты в России — кто виноват и что делать».

По мнению депутата, неправильный анализ и прогноз уровня инфляции в РФ создает дополнительную напряженность в обществе, особенно среди социально незащищенных групп населения и работников бюджетной сферы, чьи зарплаты привязаны к величине минимального размера оплаты труда.

«Эта заниженная инфляция влияет, прежде всего, на всю социальную сферу. Ранее прожиточный минимум был привязан к стоимости продуктовой корзины. И эта социальная величина влияла на доплаты к пенсии, на индексацию социальных пособий и выплат. Хорошо, что страховые пенсии временно индексируются выше уровня инфляции», — отметил депутат.

Вывести разговоры об инфляции за рамки насущных проблем поможет новая методика расчета размера МРОТ и прожиточного минимума по медиальной средней заработной плате, считает Ярослав Нилов.