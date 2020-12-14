Цугцванг по-американски: Байден и Трамп толкают США в пучину гражданской войны

Неважно, кто станет новым президентом США — Дональд Трамп или Джо Байден, поскольку политическая ситуация в Америке может в любой момент перерасти в гражданскую войну. С таким мнением в интервью ФАН выступил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Члены коллегии выборщиков приступили к голосованию за следующих президента и вице-президента США. Власти всех штатов и столицы уже утвердили результаты прошедших 3 ноября выборов, согласно которым демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков. Тем не менее нынешний глава вашингтонской администрации республиканец Дональд Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Действия юристов главы Белого дома, однако, не увенчались успехом, их иски отклонены в том числе Верховным судом США.

В свою очередь, член палаты представителей Техаса, республиканец Кайл Бидерманн собирается вынести на рассмотрение закон, предусматривающий проведение референдума с вопросом о выходе этого штата из состава Америки.

«Я обязуюсь подать законопроект, который позволит провести техасцам референдум с целью утверждения штата Техас в качестве независимого государства», — написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

А накануне голосования коллегии выборщиков сторонники Джо Байдена и Дональда Трампа сошлись в ожесточенной схватке прямо у стен Белого дома. Стычки произошли и в Калифорнии, Атланте, Нью-Джерси и других крупных штатах.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с политологом-американистом Рафаэлем Ордуханяном с просьбой разъяснить ситуацию, сложившуюся сегодня в Соединенных Штатах. По его словам, Америка находится на грани полномасштабной гражданской войны.

«В шахматах это называется цугцвангом — когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Если Трамп признает решение коллегии выборщиков, которая, скорее всего, проголосует за Джо Байдена, то сторонники действующего президента выйдут на улицы и будут всячески протестовать. Более того, некоторые штаты наверняка предпримут попытку по проведению референдума, или любые другие действия, направленные против федеральной центральной власти. Если Трамп все же останется на второй срок, то это приведет к полномасштабной гражданской войне. На улицы выплеснутся молодежные негритянские праворадикальные организации. Это выльется в настоящие побоище», — считает собеседник ФАН.

Рафаэль Ордуханян уверяет, что если победу одержит Дональд Трамп, то сразу же начнется гражданское противостояние.

«Любое решение коллегии выборщиков — вопрос масштаба противостояния. Я считаю, что в США мы имеем все элементы гражданской войны. Вопрос только в том, в какой форме она будет разворачиваться. Если ко власти придет Байден, то ситуация будет более спокойной, поскольку большинство, которое проголосовало за Трампа, не так радикализировано, как негритянские организации и другие этнические группы. Если победу одержит Трамп, то все начнется прямо сейчас. Мы слышали из уст американских политических деятелей, которые открыто и нагло предупреждают, что будет физическая расправа над теми, кто посмеет встать на пути Байдена», — заявил специалист.

Американист уверяет, что Соединенные Штаты попробуют решить свои внутренние проблемы через развязывание конфликтов во всем мире. Эксперт не исключает того факта, что американцы попытаются раскачать ситуацию в соседних с Россией странах.

«Америка больна. Еще раз хочу повторить, голосование в США — выбор между плохим и худшим. В этой парадигме будут развиваться и все остальные события. Я прогнозирую, что в любом случае в США произойдет социальный взрыв. А все из-за того, что Байден пытается уже сегодня отойти от радикальных группировок, поскольку не хочет быть от них зависим. Но уже поздно. В него цепко вцепились лидеры различных этнических групп, прежде всего, негритянских. Они с него уже не слезут. Для решения этих проблем Америка будет заинтересована в развязывании крупномасштабной войны, которая должна все списать и консолидировать американские общество. Я могу точно сказать, где американцы не будут развязывать конфликты — на границах с Мексикой и Канадой. А дальше — весь земной шар. Поверьте, эти конфликты могут быть развязаны близ наших границ. Поэтому мы должно быть очень бдительны», — резюмировал Рафаэль Ордуханян.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что корпорации и миллиардеры в США бегут прочь из демократических штатов.