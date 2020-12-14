Жители Дагестана рассказали, кто виноват в росте цен на продукты в регионе

Махачкала, 14 декабря. В Дагестане не выявлено взрывного роста цен на какие-либо продукты питания, наблюдаемые изменения находятся в пределах сезонных колебаний, сообщили ФАН в республиканском Минсельхозпроде. При этом, как заявили в ведомстве, стоимость товаров из так называемого «борщевого» набора вовсе не подорожала.

В Дагестанстате также отметили, что за период с 1 по 7 декабря в регионе зафиксированы лишь сезонные изменения цен на продукцию. Больше всего, по данным органа госстатистики, подорожали помидоры – на 6,6%. Куриные яйца выросли в цене на 5,6%, на 2,7% подорожала морковь и подсолнечное масло, сахар – на 1,6%. При этом стоимость определенных категорий продовольствия даже снизилась.

«Цены на картофель и капусту снизились на 0,7% и 0,6%. Цены на творог жирный и сметану снизились на 0,8% и 0,5% соответственно», – говорится в сообщении Дагестанстата.

Опрошенные ФАН жители дагестанских Махачкалы и Каспийска заявили, что цены, действительно, выросли на некоторые виды продуктов. При этом они затруднились сказать, насколько подорожание оказалось сильным.

«Многие продукты дорожают: мука, баранина, яйца. Только на капусту цену не поднимают и на картошку, наверное», – рассказал Увайс Гаджиев из Махачкалы.

Причины роста цен дагестанцы видят в деятельности крупного бизнеса, в их погоне за сиюминутной выгодой. Государственное регулирование цен, по их мнению, может спасти ситуацию.

«Рекордные урожаи зерна собираем, а мука дорожает. Значит, дело в тех, кто во вред национальным интересам вывозит зерно за рубеж или допускает бесконтрольный вывоз. Так и по другим категориям продуктов. В росте цен проглядывается ненасытность крупного бизнеса. Полностью доверять бизнесу продовольственный рынок нельзя. Бизнес – это схема получения абсолютной сиюминутной выгоды, поэтому роль государства – разумно регулировать рынок наиболее важных продовольственных и непродовольственных товаров», – считает Алибек Магомедов из Каспийска.

В Минсельхозпроде Дагестана ФАН сообщили, что в республике регулярно проводится не только мониторинг цен на продовольствие, но и на наличие необходимых запасов в магазинах и на рынках.

«Несколько дней назад наши работники, например, проверили рынки Хасавюрта. Они говорили не только с продавцами, но и с покупателями и убедились, что дефицита в капусте, луке, моркови, свекле, чесноке, картофеле не наблюдается. Более того, и цены на них остаются на приемлемом уровне и не растут. Это товары так называемого «борщевого» набора. С учетом объемов местного производства и завоза из других регионов у нас проблем с поставками овощей и картофеля не предвидится. В беседах крупные оптовики заверили, что роста цен в ближайшей перспективе также не ожидается», – рассказали в аграрном ведомстве.

Там также добавили, что глава республиканского Минсельхозпрода Абзагир Гусейнов лично встречался с руководителями крупных хлебопекарных предприятий региона.

«Сегодня повышения цен на хлеб в Дагестане не наблюдается. Были проведены беседы с крупными оптовиками, которые также заверили, что повышения не предвидится», – рассказали в министерстве.

ФАН не удалось связаться с региональным Минпромторгом, но агентство выяснило, что в настоящее время в нем проходит межведомственное совещание, посвященное вопросам ценовой политики на продовольствие.

Ситуация с ценами на продукты питания в России стала объектом пристального внимания властей после совещания, которое провел на прошлой неделе президент Владимир Путин. Тогда он подверг резкой критике федеральное правительство, обратив внимание на усиливающийся процесс удорожания продовольствия при параллельном снижении доходов населения. По словам главы государства, цены на сахар в стране выросли на 71%, на подсолнечное масло – почти на 24%. При этом реально располагаемые доходы граждан снизились на 3-4%. Путин проучил кабинету министров в течение недели представить «управленческие решения», которые позволят стабилизировать рынок продовольствия.

Позднее стало известно, что власти рассматривают возможность фиксации закупочных и розничных цен на сахар и подсолнечное масло на период с января по апрель. По данным ФАН, речь идет не только о том, чтобы зафиксировать цены на определенной отметке, но и предоставить субсидии производителям, которые могут понести при этом убытки.