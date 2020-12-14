Пенсии по-новому: что изменится в России для пенсионеров в 2021 году

В России с Нового года изменятся некоторые правила, касающиеся начисления и оформления пенсий, подробности собрал ФАН.

Где оформить пенсию по-новому

У россиян может появиться возможность по-новому оформлять пенсии, например, это можно будет делать в уполномоченных банках. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, в уполномоченных банках можно будет получить информацию о начисленных выплатах, о льготах и налогах, а также оформлять некоторые государственные и муниципальные услуги, которые раньше предоставляли только многофункциональные центры (МФЦ).

Облегчение для инвалидов

С Нового года для назначения пенсии по инвалидности не придется собирать десятки справок и выписок. Такие пособия будут оформляться и начисляться автоматически, соответствующее предложение внесла в Госдуму фракция партии «Единая Россия».

О проекте закона, устанавливающего беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности, рассказал первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев. Проект разработан совместно с Минтрудом РФ.

О размере пенсии известят заранее

Законопроект «Единой России» и Минтруда РФ также предусматривает заблаговременное информирование гражданина о порядке формирования его пенсии, в том числе о том, отчисляет ли работодатель положенные взносы в Пенсионный фонд. Информирование планируется осуществлять трижды в год через портал госуслуг, оно охватит всех граждан старше 45 лет.

ПФР призывает к внимательности

Чтобы при назначении пенсии у гражданина не было неприятных сюрпризов, в Пенсионном фонде России будущим пенсионерам настоятельно советуют заблаговременно проверять все данные о страховом стаже, заработной плате и страховых взносах. Это поможет избежать ошибок при определении размера будущей пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ПФР.

Для проверки гражданину необходимо заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР. Выписку также можно получить на руки через территориальное отделение Пенсионного фонда либо заказав документ в МФЦ. Если будущий пенсионер обнаружил ошибку, ему следует подать заявление на ее исправление через портал госуслуг, приложив подтверждающие документы. По результатам проверки в лицевой счет будут внесены соответствующие изменения.

Подрабатывающим подросткам сохранят пенсию по потере кормильца

Партия «Единая Россия» предлагает сохранять подросткам пенсию по потере кормильца в случае, если несовершеннолетние находят подработку во время каникул. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Евгений Ревенко. В партии считают, что соответствующее решение поможет устранить несправедливость, имеющуюся сейчас: устраиваясь на временную работу, несовершеннолетние сироты автоматически теряют пенсию по потере кормильца.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до конца 2023 года заморозки накопительной части пенсии. О том, какие изменения назрели в российском пенсионном законодательстве, Федеральному агентству новостей рассказал экономист и политолог Никита Масленников.