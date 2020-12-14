Станислав Садальский рассказал, как относится к пресс-конференции Путина

В преддверии ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина ФАН узнал, что беспокоит отечественных звезд и какие вопросы они бы адресовали главе государства. Так, актер театра и кино Станислав Садальский рассказал о своих сомнениях в отношении президента.

«Какой вопрос ему ни задашь, все равно соврет. Обещал пенсии не поднимать, а поднял. А на самом деле пенсия как была, на таком уровне и остается, ее не увеличивают», — отметил заслуженный артист.

Также Садальский признался, что к подобным мероприятиям давно остыл и относится равнодушно.

«Мое мнение все равно ничего не изменит. Я сижу, делаю свое дело, и все», — говорит актер.

Артиста беспокоят вполне обыденные вещи: самозанятость, налоги и штрафы. Последнее его особенно расстраивает.

«Я работающий пенсионер, теперь разобраться бы с самозанятостью, а то все какие-то налоги, штрафы приходят — не знаю, как с этим быть. Будто я налоги не плачу, а я законопослушный гражданин», — объясняет Садальский.

Ранее артист объявил, что готов работать и зарабатывать на улице. Так он отреагировал на жалобы своих коллег по цеху, которые в СМИ говорили о безденежье и бедственном положении в виду пандемии.

Пресс-конференция президента РФ Путина состоится 17 декабря. В этом году ежегодное мероприятие пройдет в особом формате: шанс задать вопрос главе государства получат не только представители СМИ, но и все граждане.

Ранее своими вопросами к главе государства поделились криптоблогер Руслан Захаркин и композитор Юрий Лоза. А юморист Владимир Винокур пожелал президенту беречь свое здоровье.