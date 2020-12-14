Виторган показал на видео подросшего сына от Собчак

Москва, 14 декабря. Российский актер театра и кино Максим Виторган опубликовал забавное видео с сыном от телеведущей и блогера Ксении Собчак и умилил подписчиков.

Виторган и Собчак прожили в браке шесть лет, многие считали их идеальной парой, но в прошлом году они приняли решение развестись. Вскоре телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а у актера появилась новая возлюбленная — актриса Нино Нинидзе.

Недавно Максим Виторган встретился со своей бывшей супругой. Бывшие муж и жена отпраздновали вместе день рождения сына Платона, ему исполнилось четыре года. С мальчиком много времени проводят и Ксения, и Максим. Недавно актер провел свой выходной с сыном и сводил его в бассейн. Забавный диалог отца и сына попал в объектив видеокамеры.

«Пожалуйста, надень очки», — попросил Платон. «Надеть очки тебе? Ты пойдешь плавать на улицу?» — уточнил Максим Виторган. «Пойду плавать внутрь с горки», — ответил его сын.

Вдруг мальчик поджал губы и распахнутыми глазами посмотрел на отца, тот не смог сдержать смех и сравнил сына с котом в сапогах из «Шрека».

«По-моему, шрековский кот в сапогах нервно курит в углу», — сказал Виторган.

Ранее сообщалось, что Максим Виторган появился на премьере фильма «Серебряные коньки» в обществе таинственной незнакомки. Звезду заподозрили в неверности своей возлюбленной Нино Нинидзе.