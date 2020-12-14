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Понасенков о 15-летнем сроке для Соколова: Этот зверь не имеет право жить среди людей

Понасенков объяснил казуистику требования посадить расчленителя Соколова на 15 лет

Историк и публицист Евгений Понасенков прокомментировал требование обвинения приговорить бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова к 15 лет колонии строгого режима за убийство своей возлюбленной Анастасии Ещенко. Резонансное убийство, сопровождаемое расчленением тела жертвы, произошло осенью прошлого года, с тех пор в СМИ за Соколовым закрепилось прозвище «историк-расчленитель».

Ранее корреспондент ФАН сообщил из зала Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, что гособвинение запросило для Соколова 15 лет колонии строгого режима. Помимо убийства экс-доценту также инкриминируют первую часть статьи 222 УК РФ (приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). Сегодня в суде начались прения сторон.

Давний научный оппонент и критик Соколова — историк и публицист Евгений Понасенков — в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что, хотя обвинение просит фактически максимум возможного, 15 лет за подобное преступление — слишком мало.

«Конечно, этот зверь должен сидеть пожизненно, потому что он опасен по своей натуре, по своей природе, — высказался Понасенков по поводу Соколова. — Это машина насилия, машина убийства. И как только он выйдет, он в тот же день снова будет опасен для всех нас».

Понасенков не исключает, что у Соколова могут быть некие покровители, которые попытаются добиться смягчения наказания для историка-расчленителя.

«Что касается чисто юридической казуистики, то да, обвинение запросило почти максимум, — говорит Понасенков. — Хотя, учитывая еще и незаконное хранение оружия, могли попросить больше, так что это даже не совсем максимум. И еще не факт, что это дадут.

Дело в том, что с точки зрения многих известных юристов и криминалистов, это убийство изначально было квалифицировано неправильно. И с точки зрения специалистов, и с моей точки зрения — это убийство с отягчающими обстоятельствами, совершенное с особой жестокостью. Это значит, за него должны быть совершенно другие сроки. Но это преступление изначально квалифицировалось как обычное убийство. Считаю, что тут имеет значение закулисная борьба дружков Соколова».

Историк и публицист Евгений Понасенков прокомментировал требование обвинения приговорить Олега Соколова к 15 лет колонии

По мнению Понасенкова, за эту версию говорит то, что дело тянулось почти год, а Соколову никто не мешал заниматься самопиаром и обвинять в преступлении всех, помимо себя.

«Целый год он пиарил себя, он хамил всем — судье, прокурору, родителям убитой, адвокату потерпевших. Он хамил всем, и это свидетельство, что не все так просто, что тут есть некое закулисье.

Но самое важное, что я хочу повторить: этот зверь не имеет право жить среди людей. Это зверь, который стрелял четыре раза в беззащитную девочку, который ей полуживой сломал шею, который не просто расчленил ее тело, а, чтобы не спускать по лестнице, выкинул [мешок с фрагментами тела] в окно, а затем подобрал и пытался скрыть следы преступления. А после этого пировал и готовился продолжать свою прежнюю прекрасную жизнь.

Считаю, что этот существо по своей наглости, жестокости и беспардонности не имеет аналогов в мировой истории, это я вам как историк говорю. А теперь он плюет в лицо российскому правосудию, всем гражданам Российской Федерации!» — эмоционально отметил Евгений Понасенков.

Олег Соколов в суде

В ноябре прошлого года 63-летнего историка Олега Соколова, специалиста по наполеоновским войнам, доцента Санкт-Петербургского государственного университета, обнаружили в реке Мойке с рюкзаком, в котором были обнаружены отрезанные женские руки и травматический пистолет. После обыска в квартире Соколова были обнаружены и другие фрагменты человеческого тела. На основании этих улик доцент был задержан, а затем арестован по подозрению в убийстве своей возлюбленной — аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

По версии следствия, историк застрелил Ещенко, а затем пытался избавиться от расчлененного им же тела. Защита пыталась доказать, что Соколов совершил убийство в состоянии аффекта, однако экспертиза не подтвердила, что историк не осознавал свои действия.

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