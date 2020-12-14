Понасенков о 15-летнем сроке для Соколова: Этот зверь не имеет право жить среди людей

Историк и публицист Евгений Понасенков прокомментировал требование обвинения приговорить бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова к 15 лет колонии строгого режима за убийство своей возлюбленной Анастасии Ещенко. Резонансное убийство, сопровождаемое расчленением тела жертвы, произошло осенью прошлого года, с тех пор в СМИ за Соколовым закрепилось прозвище «историк-расчленитель».

Ранее корреспондент ФАН сообщил из зала Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, что гособвинение запросило для Соколова 15 лет колонии строгого режима. Помимо убийства экс-доценту также инкриминируют первую часть статьи 222 УК РФ (приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). Сегодня в суде начались прения сторон.

Давний научный оппонент и критик Соколова — историк и публицист Евгений Понасенков — в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что, хотя обвинение просит фактически максимум возможного, 15 лет за подобное преступление — слишком мало.

«Конечно, этот зверь должен сидеть пожизненно, потому что он опасен по своей натуре, по своей природе, — высказался Понасенков по поводу Соколова. — Это машина насилия, машина убийства. И как только он выйдет, он в тот же день снова будет опасен для всех нас».

Понасенков не исключает, что у Соколова могут быть некие покровители, которые попытаются добиться смягчения наказания для историка-расчленителя.

«Что касается чисто юридической казуистики, то да, обвинение запросило почти максимум, — говорит Понасенков. — Хотя, учитывая еще и незаконное хранение оружия, могли попросить больше, так что это даже не совсем максимум. И еще не факт, что это дадут. Дело в том, что с точки зрения многих известных юристов и криминалистов, это убийство изначально было квалифицировано неправильно. И с точки зрения специалистов, и с моей точки зрения — это убийство с отягчающими обстоятельствами, совершенное с особой жестокостью. Это значит, за него должны быть совершенно другие сроки. Но это преступление изначально квалифицировалось как обычное убийство. Считаю, что тут имеет значение закулисная борьба дружков Соколова».

По мнению Понасенкова, за эту версию говорит то, что дело тянулось почти год, а Соколову никто не мешал заниматься самопиаром и обвинять в преступлении всех, помимо себя.

«Целый год он пиарил себя, он хамил всем — судье, прокурору, родителям убитой, адвокату потерпевших. Он хамил всем, и это свидетельство, что не все так просто, что тут есть некое закулисье. Но самое важное, что я хочу повторить: этот зверь не имеет право жить среди людей. Это зверь, который стрелял четыре раза в беззащитную девочку, который ей полуживой сломал шею, который не просто расчленил ее тело, а, чтобы не спускать по лестнице, выкинул [мешок с фрагментами тела] в окно, а затем подобрал и пытался скрыть следы преступления. А после этого пировал и готовился продолжать свою прежнюю прекрасную жизнь. Считаю, что этот существо по своей наглости, жестокости и беспардонности не имеет аналогов в мировой истории, это я вам как историк говорю. А теперь он плюет в лицо российскому правосудию, всем гражданам Российской Федерации!» — эмоционально отметил Евгений Понасенков.

В ноябре прошлого года 63-летнего историка Олега Соколова, специалиста по наполеоновским войнам, доцента Санкт-Петербургского государственного университета, обнаружили в реке Мойке с рюкзаком, в котором были обнаружены отрезанные женские руки и травматический пистолет. После обыска в квартире Соколова были обнаружены и другие фрагменты человеческого тела. На основании этих улик доцент был задержан, а затем арестован по подозрению в убийстве своей возлюбленной — аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

По версии следствия, историк застрелил Ещенко, а затем пытался избавиться от расчлененного им же тела. Защита пыталась доказать, что Соколов совершил убийство в состоянии аффекта, однако экспертиза не подтвердила, что историк не осознавал свои действия.