Чувство страха — естественная реакция человека на опасность. Природа создала ее, чтобы обеспечить выживание человеческого рода. Однако она же сделала жизнь всякого существа конечной. И часто, задумываясь о смерти, люди испытывают сильный, резкий страх.

Нормально ли это? Есть ли разумные пределы этого ощущения? И когда страх человека перед смертью становится реальной угрозой для его жизни и здоровья? Об этом журналист ФАН поговорил с клиническим психологом, психотерапевтом Николаем Чадаевым.

Ощущение неизбежного — откуда берется чувство страха смерти

Человеку свойственно стремиться к безопасности, а все, что нам неизвестно, вызывает тревогу. Смерть одновременно неизбежна и неизвестна, а потому формирует закономерное стремление избегать ее. Не думать о ней, не говорить, не обсуждать с друзьями и близкими, просто не придавать значения — так спокойнее жить, и это нормально.

Но иногда возникают ситуации, когда не думать просто не получается. В первый раз это происходит в раннем детстве, когда ребенок понимает, что его родители старше и однажды их не станет. Это открытие обычно не становится испытанием для детской психики. Малыши быстро «перерастают» этот страх и долго не задумываются о нем.

Во взрослом возрасте он обычно возникает в ответ на стрессовую ситуацию. Когда сам человек оказывается в опасности и внезапно осознает, насколько хрупка его жизнь и что она могла закончиться внезапно. Это может стать серьезным поводом для переживаний и развития депрессии. Еще один «опасный момент» — потеря близкого человека. Осознание, что он жил, еще вчера общался, смеялся, думал о чем-то, а сегодня его нет, заставляет переосмысливать собственные ценности.

«Страх смерти называется танатофобией, — комментирует клинический психолог, психотерапевт Николай Чадаев. — Это состояние, при котором человек думает о смерти, своей или близких людей. И это вызывает сильнейшую тревогу, подавленность, которая может перейти в зацикленность и привести к суициду».

Причины страха смерти

Вряд ли найдется человек, который ни разу не задумывался о конечности своего существования или возможности жизни без самых близких людей, которые однажды его оставят. Но не у всех эти мысли вызывают развитие фобии. По словам Николая Чадаева, несмотря на то, что сегодня танатофобия встречается часто, многие люди успешно преодолевают ее. Они стараются не думать о смерти, гонят грустные мысли прочь и отвлекаются на простые жизненные радости, которые и считают смыслом своей жизни.

Но некоторым людям справиться с этой психологической нагрузкой не удается. Тревожные мысли настолько прочно поселяются в сознании, что это меняет восприятие жизни. Человек начинает рассматривать ее с совершенно нового ракурса, отмечая, настолько бессмысленным является все вокруг. Не понимает, зачем смеяться, зачем общаться, зачем есть и пить, если в конечном счете все окончится по одному «сценарию».

К развитию танатофобии подталкивают как внутренние переживания, так и окружение. В нынешнем году на фоне пандемии, ежедневного информирования в СМИ о количестве умерших тревожность в обществе достигла пика. И люди, которые потеряли своих близких или сами оказались на грани жизни и смерти, попали в ситуацию, из которой очень сложно выбраться своими силами.

«Человеку очень трудно осознать, что этой жизни когда-то придет конец и это случится навсегда, — комментирует Николай Чадаев. — И осознавая это, многие уходят в глубокую депрессию. В моей практике был случай, когда 55-летний мужчина отказывался от пищи и говорил только лишь о смерти после потери родственника. Это лишь один из примеров, когда стресс, связанный с потерей близкого человека, воспринимается очень остро и вызывает бурные переживания. На фоне этого и создаются условия для развития танатофобии или происходит дебют болезни».

Степени танатофобии

В психиатрии страх скорой смерти считается психическим расстройством. Его выраженность оценивают от легкой до тяжелой степени.

В легкой форме танатофобия проявляется периодически возникающими мыслями о том, что однажды придет день, который станет последним. Что когда-то человек умрет или уйдут близкие для него люди. Особенность танатофобии заключается в том, что даже если удается отгонять эти мысли, они все равно возвращаются, что нарушает привычный ритм жизни. Она теряет свои яркие краски, уходит осознание ее ценности, человек может все чаще задумываться о бессмысленности собственного существования, что загоняет его в глубокую депрессию.

Наряду со страхом смерти может развиваться и страх жизни. Это состояние, в котором человек склонен отказываться от любых стремлений и развития. Он не видит необходимости учиться, стремиться к продвижению по карьерной лестнице. Не понимает необходимости создавать семью или заботиться о близких. Страх жизни заставляет его закрыться в себе, отказаться от общения, оставаться в одиночестве, что только глубже вгоняет в депрессивное состояние.

При тяжелой степени танатофобии возникает сильный страх смерти, который приводит к развитию ощутимых, физиологических симптомов. В этом случае могут возникать нарушения со стороны кровеносной системы: повышение артериального давления, сердцебиение, тахикардия. Могут беспокоить головокружение, частое мочеиспускание. Естественным этапом развития фобии становятся нарушения сна, а невозможность нормального отдыха приводит к еще большему усугублению самочувствия.

«В крайней форме танатофобия приводит к развитию других заболеваний — психосоматических, — отмечает клинический психолог Николай Чадаев. — В результате человеку приходится работать на таблетки, что, конечно, не способствует улучшению самочувствия. В острых случаях расстройство может привести к суициду, поэтому с танатофобией нужно бороться».

Диагностика —почему появился страх смерти

По словам эксперта, это расстройство не вызывает затруднений в диагностике. Человек сам расскажет о своих страхах, стоит задать ему соответствующие вопросы. Другое дело, что в нашей стране непринято обращаться к психологам и тем более психиатрам, если возникают даже сильные страхи, грозящие перейти в серьезное психическое расстройство. Не принято также общаться с близкими на тему переживаний о скорой смерти или их потери. Эти разговоры часто воспринимаются «в штыки», а человеку, который пытается завести речь о своих страхах, советуют «просто выкинуть их из головы».

К сожалению, этот совет уже вряд ли поможет. Так как если человек готов рассказать близким о своей проблеме, значит она уже серьезно назрела и развилась. И в этом случае жизненно важно обращаться к специалисту — клиническому психологу или психотерапевту, так как своими силами справиться с ней уже вряд ли получится.

Если же близкий не говорит о страхе смерти, но вы замечаете, что он отказывается смотреть фильмы, в которых кто-то умирает или крайне остро реагирует на подобные сюжеты, стоит забеспокоиться. Первым шагом к решению проблемы станет разговор по душам, после чего также нужно обращаться к специалисту. Если танатофобию оставить без внимания, она приведет к крайне опасным последствиям.

Как избавиться от страха смерти

Для коррекции состояния используются различные техники. Высокую эффективность показывает когнитивно-поведенческая терапия, которую назначает врач-психотерапевт в зависимости от состояния больного и степени расстройства. Также могут практиковаться гипноз и назначение пациенту антидепрессантов. Но важно учитывать, что сами по себе антидепрессанты ничего не лечат. Они скорее притупляют ощущения, но не позволяют человеку жить полной жизнью. Поэтому крайне важно подходить к лечению комплексно, не пытаясь ограничиться лишь таблетками.

«Эффективность психотерапии зависит как от состояния больного, так и от техники, используемой специалистом, — отмечает клинический психолог Николай Чадаев. — Моя авторская методика позволяет справиться с проблемой в течение одного месяца, уже после нескольких сеансов. Традиционные техники требуют больше времени. Обычно на лечение уходят месяцы, иногда даже годы».

При этом огромное значение имеют поддержка близких людей и психоэмоциональный фон, который складывается в окружении человека. Конечно, закрыться от грустных мыслей и оградиться от любых переживаний невозможно. Но в силах каждого из нас снизить «градус» негатива в собственной жизни.

А для этого нужно избавиться от главных источников негативных эмоций: не смотреть фильмы-катастрофы, триллеры и боевики. Вместо них выбирать легкие комедийные фильмы или не вызывающие переживаний телевизионные программы. Стоит пересмотреть круг своего общения и свести к минимуму контакты с постоянно жалующимися на жизнь знакомыми. Важно окружать себя позитивными людьми, и тогда собственное восприятие жизни тоже станет позитивным.