Блогер посоветовал Путину обратить внимание на криптовалюту

Криптоблогер Руслан Захаркин перед ежегодной пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина посоветовал главе государства обратить внимание на довольно новую общественно-экономическую формацию — криптоэкономику на базе криптовалют.

«Вы пытаетесь сделать нашу страну богатой, великой, социальной и современной державой, но отвечать за все направления невозможно — вам нужны помощники и советники по каждой сфере, в том числе в новых информационных технологиях», — обратился к президенту блогер в беседе с корреспондентом ФАН.

В этом году ежегодная пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 17 декабря. Из-за пандемии она пройдет в новом формате с элементами Прямой линии, так что обратиться к президенту смогут не только журналисты.

Так, если повезет, криптоблогер Руслан Захаркин поинтересуется у президента, каким образом государство будет поддерживать новую отрасль цифрового бизнеса: путем новых запретов или путем инвестирования части бюджета в популярные отрасли — IT, Blockchain, криптостартапы и т. д.

По мнению инфлюенсера, капитализация рынка криптовалют в мире на сегодняшний день составляет более 566 725 290 487 долларов США. Эту отрасль, считает Захаркин, нужно не запрещать и не накладывать ограничений, а, наоборот, развивать и давать экономические преференции. Однако ранее глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган назвал инвестиции в криптовалюту одной из самых рискованных сделок.

«В Россию могут стекаться огромные капиталы, которые можно перераспределить на социальную сферу, сферу здравоохранения и господдержку тех, кому она нужнее всего, особенно в период пандемии», — объясняет точку зрения блогер.

Также Руслан Захаркин объявил о своей готовности стать личным советником президента по данному вопросу и начать работу в Правительстве Российской Федерации на благо всех жителей страны, а также познакомить главу государства с российскими криптоэкспертами и лидерами мировой и отечественной Blockchain-индустрии.

Ранее своим вопросом к президенту на пресс-конференции поделился известный певец и композитор Юрий Лоза, а юморист Владимир Винокур пожелал главе государства быть настороже.