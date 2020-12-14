Сбербанк примет участие в создании виртуального Томска

Томск, 14 декабря. Мэрия Томска планирует создать цифровой клон одного из городских кварталов, на котором можно будет тестировать будущие изменения в городской среде. Об этом сообщает администрация города.

Исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер в понедельник встретился с руководством томского отделения Сбербанка и обсудил вопросы цифровизации городского хозяйства и пилотные проекты, которые можно реализовать в Томске при участии Сбербанка в рамках программы «Умный город».

«Обсуждалась возможность участия Сбербанка в реализации дорожной карты по цифровизации городского хозяйства Томска. Пилотным проектом в этой сфере может стать создание «цифрового двойника» одного из кварталов Томска», — говорится в сообщении мэрии.

«Цифровой двойник города» — прототип реального города, позволяющий синхронизировать и связать воедино инженерные сети и объекты, дорожную и социальную инфраструктуру. Благодаря данной технологии можно спроектировать виртуальные решения, по которым можно понять эффективны ли вводимые изменения в городскую среду.

Для объяснения принципа работы новой технологии ФАН подготовил ситуационный пример.

Представим, что ГИБДД рекомендует на одной из улиц города сделать регулируемый пешеходный переход. Сотрудники мэрии откроют цифровую модель города и добавят программный код, который предполагает добавление данного светофора. Далее происходит воссоздание дорожной ситуации на основе данных о трафике. В результате прогнозирования будет ясно, создаст ли светофор транспортный коллапс или нет.

«Задача цифровой трансформации процессов управления, жизнеобеспечения городов, регионов и нашей страны в целом сегодня стоит на всех уровнях власти. Томск не исключение. Мы активно работаем в этом направлении и ищем компании, которые могут стать надежными партнерами для города», — подчеркнул Михаил Ратнер.

По итогам встречи мэрия и томское отделение Сбербанка договорились создать отдельную рабочую группу по проекту «Цифровой двойник города» и провести дополнительное совещание по вопросу транспортного обслуживания. Также представители Сбербанка высказали готовность принять участие в модернизации брендированных остановочных комплексов компании и в благоустройстве общественных пространств.

Этот год в России стал началом этапа цифровой трансформации, благодаря которой регионы смогут построить единую цифровую инфраструктуру. Множество всероссийских акселерационных программ было создано в этом году для повышения уровня цифровой грамотности среди российских чиновников.

При поддержке губернатора Томской области Сергея Жвачкина в Томске часто проходят региональные акселерационные программы, направленные на развитие стартапов ранних стадий, которые впоследствии становятся IT-инструментами для развития региона.

Ранее ФАН оценивал Томск с точки зрения информационной инфраструктуры — город показывает хорошие темпы развития. Для создания безопасной среды в городе активно устанавливают видеокамеры и камеры фиксации нарушений ПДД. Также развиваются электронные сервисы, благодаря которым можно легко записаться на прием в поликлинику, обратиться в администрацию и органы администрации города Томска для решения различных вопросов, просто загрузив свое обращение в виртуальную приемную.