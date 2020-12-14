Всемирный банк: Москва — лидер по внедрению инноваций во время пандемии COVID-19

Правительство Москвы сумело быстро разработать эффективный комплекс мер по сдерживанию распространения COVID-19, заявил ФАН директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн на форуме «Столичное здравоохранение в призме глобального лидерства».

«Укрепление потенциала больниц, начало проведения массовой вакцинации дает эффект. — считает эксперт. — Пандемия коронавируса ускорила внедрение инновационных технологий в реальный сектор экономики, и здравоохранение лидирует в этом списке. В течение 2020 года в разных странах мира системы здравоохранения продемонстрировали эффективные примеры инноваций, и Москва является одним из глобальных лидеров в этом направлении. Применение искусственного интеллекта в диагностике коронавируса, использование телемедицины для проведения онлайн-консультирования – это лишь некоторые примеры».

Одно ключевых событий Российской недели здравоохранения прошло в столице в онлайн-формате 10-11 декабря и объединило больше 150 главных врачей столичных медицинских организаций, главных внештатных специалистов России, а также экспертов из Швеции, Германии, Франции, Нидерландов и Англии.

Справиться с трудностями, которые ранее еще не вставали перед системой оказания медицинской помощи, возможно с помощью нестандартных ходов и инноваций, считает директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы — организатора форума — Елена Аксенова.

«Пандемия COVID — 19 заметно меняет здравоохранение всего мира. Чтобы эффективно выстроить работу в многомиллионном городе сегодня нужны быстрая реакция и комплексный подход к решению задач», – сказала она.

В начале 2020 года Всемирная организация здравоохранения оценила риски новой коронавирусной инфекции и проанализировала меры борьбы с пандемией. Так, больше 120 стран сообщили о сбоях в оказании медицинских услуг. Медучреждения направили основные ресурсы на помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в ущерб другим сферам здравоохранения, таким как реабилитация, диагностика, планирование семьи, рассказала специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Уже десять месяцев мировое сообщество живет в условиях пандемии! Нужно собирать и аккумулировать международный опыт. На его основе формировать выверенные управленческие решения и внедрять их в национальные системы здравоохранения, что позволит не только успешно бороться с коронавирусной инфекцией, но и сохранить объемы оказания медицинской помощи по всем ключевым направлениям», — призвала Мелита Вуйнович.

В мировых рейтингах за последние десять лет столичное здравоохранение улучшило свои позиции. Так, в рейтинге глобальной конкуренции между городами Института городских стратегий в Токио Москва занимает 22-е место по направлению «исследования и разработки». А в рейтинге безопасности жизни в городе российская столица «соседствует» рядом с Гонконгом, Римом и Барселоной.

По словам Елены Аксеновой, чтобы выстроить эффективно работающую систему оказания медицинской помощи в многомиллионном городе, сегодня нужны оперативный системный анализ, быстрая реакция и комплексный подход к разработке и внедрению универсальных механизмов.

«Проанализировав возможные сценарии, мы пришли к выводу, что значимыми критериями являются: наличие клиники в международных системах отзывов пациентов; сайтов, индексируемых в англоязычном сегменте. То есть – это не качественные характеристики, а в большей степени коммуникационные, негативно сказывающиеся на публичности наших организаций. В рейтинге умных городов (Обсерватория «Умный город» Центра международной конкурентоспособности) Москва за год продвинулась на 16 позиций вверх», — сказала она.

Как рассказал исполнительный директор практики здравоохранения PwC в России Мониш Арора, Москва за последние три года поднялась в мировом рейтинге индекса городов по состоянию здоровья граждан.

«В нем Москва сегодня занимает 10-е место, — констатировал эксперт. – Многие инициативы, включая обновление и создание современной медицинской инфраструктуры, активная цифровизация, внедрение стандартов безопасного лечения пациентов, активно развивающийся московский медицинский кластер с участием известных международных клиник и диагностических центров являются очень хорошим знаком для будущего развития международного здравоохранения».

Что касается всей страны, то во время пандемии в российское здравоохранение и фармацевтическую отрасль удалось внедрить несколько инноваций.

«Одним из трендов изменений в связи с COVID – 19 явилось развитие дистанционного медицинского образования, — сообщила заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Нелли Найговзина. — В 2000 году мы начали применять гибридную очно-дистанционную форму обучения, но сама работа по формированию инновационного цифрового образовательного пространства была начата еще в 2008 году. Цифровые образовательные технологии за этот период сформировались в некое цифровое меню, включающее такие элементы, как визуализация образовательного контента, система оценок, симуляционные технологии, контур обратной связи. В общей сложности в рамках цифровых технологий было обучено более 38 тысяч слушателей».

Технологии с использованием искусственного интеллекта позволят России стать одним из лидеров в глобальном здравоохранении, уверены участники форума.

«Технологии биомедицинского кластера фонда «Сколково» «Умной клиники» базируются на ключевых инновационных технологиях: искусственном интеллекте, робототехнике, геномике, телемедицине, 3D-принтинге. Экономический эффект от внедрения этих и других цифровых технологий будет способствовать сокращению расходов на систему здравоохранения более чем на 10% ежегодно. Умная клиника оказалась востребованной в период пандемии и сегодня входит в ТОП-3 инвестиционных технологических направлений в системе здравоохранения», — рассказала вице-президент фонда «Сколково» Наталья Полушкина.

Отдельное внимание участники форума уделили оценке безопасности первой в мире вакцины Спутник V против новой коронавирусной инфекции.

«Показатель эффективности вакцины после первой прививки составил 69,3%, после введения второго компонента он достигает 96,2%. Москва — это не только город, который дал разработчика вакцины Спутник V, но именно в рамках системы столичного здравоохранения была запущена третья фаза клинических исследований. Сегодня, когда испытания успешно завершены, столица первой приступила к массовой вакцинации населения против COVID-19», — сказал академик РАН, Научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев.

Пандемия обнажила и проблемы острой нехватки медицинских кадров, необходимости быстрого внедрения на рынок новых технологий и лекарств. НИИОЗММ ДЗМ совместно с Лондонской школой экономики и политических наук готовят глобальное исследование рейтингов сопротивляемости кризисам и устойчивости национальных систем здравоохранения, которое обещает затронуть эти вопросы. Результаты исследования и практические рекомендации планируется озвучить в 2021 году на Всемирном экономическом и Гайдаровском форумах.