Цепляющийся за власть Пашинян назван виновным в карабахском поражении армян

Неверие армянского военно-политического руководства в возможность проведения Азербайджаном масштабной наступательной операции, провал мобилизационных мероприятий и плохая подготовка командных кадров — таковы основные причины поражения армянской стороны в Карабахской войне.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший два выступления бывшего секретаря Совета безопасности Нагорно-Карабахской Республики Самвела Бабаяна.

Герой Арцаха отказывается от «Героя»

Минувший вечер ознаменовался появлением в соцсетях информации об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Позже пресс-секретарь премьера опроверг факт отставки. Тем не менее, случившееся наглядно демонстрирует уровень социальной напряженности в Ереване, где оппозиция и значительная часть общественности считают именно Пашиняна главным виновником неудач, постигших армянскую сторону во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.

В немалой степени страсти подогрела еще и та оперативность, с которой произошло развертывание в НКР российских миротворческих сил. По мнению многих армян, россияне за месяц создали городки, блокпосты и позиции, которые были оборудованы куда лучше, чем оборонительная инфраструктура армянской стороны, создававшаяся в Карабахе десятилетиями…

Тем не менее, цепляющийся за власть Пашинян продолжает отмахиваться от предъявленных ему обвинений в некомпетентности и изо всех сил старается переложить ответственность за военное поражение на других. Например, он продолжает транслировать тезис о том, что армян «подвело» вооружение советского и российского производства.

ФАН уже доказал несостоятельность этого довода, и на этом тему можно было бы считать закрытой. Однако тут о причинах поражения решил высказаться в нескольких интервью Самвел Бабаян. Он озвучил факты, которые не только полностью совпадают с предыдущими выводами ФАН, но и являются скандальными свидетельствами неготовности армянской стороны к серьезному военному конфликту с Азербайджаном в Карабахе.

Заметим, что обвинить Бабаяна в некомпетентности не получится: именно он во время Первой карабахской войны разрабатывал план операции по взятию Шуши, затем участвовал в переговорах о прекращении боевых действий, был командующим Армией обороны НКР и первым министром обороны республики. С мая по ноябрь 2020 года Бабаян являлся секретарем Совета Безопасности НКР.

Будучи не согласным с недавним решением Еревана о заключении перемирия в Карабахе, после прекращения огня Самвел покинул свой пост и даже отказался от государственной награды «Герой Арцаха».

«Войну проигрывает не солдат, не народ…»

Итак, почему же, по мнению Бабаяна, армянская сторона во Второй Карабахской войне (так в Баку называют наступательную операцию азербайджанских вооруженных сил в Карабахе 27 сентября — 10 ноября 2020 года) потерпела поражение? Неужели, действительно из-за низкого качества советского и российского вооружения, как считает Пашинян?

Оказывается, нет. По словам экс-секретаря СБ НКР, к краху армянской обороны привели совсем иные причины. Точнее, целый комплекс причин.

Несмотря на явные признаки подготовки Азербайджана к масштабной наступательной операции на линии соприкосновения в Карабахе, армянское военно-политическое руководство и в Ереване, и в Степанакерте считало, что данная операция будет иметь локальный характер. Почему? Потому что, дескать, чего-то большего «мировые державы не допустят». Под последними подразумевались Россия, США и Франция — сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Подчеркнем: армянские политики и военные не готовились к масштабному вооруженному конфликту с противником, поскольку успокаивали себя мыслью, что в форс-мажорной ситуации им на помощь придет чисто переговорный орган, не имеющий ни полномочий, ни заранее выделенного военного контингента для пресечения силой наступления азербайджанской стороны. Обычно подобное поведение именуется самообманом. Похоже, русская поговорка «На Бога надейся, а сам не плошай» прошла мимо армянского военно-политического руководства.

Армянское командование закрывало глаза на то, что Азербайджан по своим ресурсам значительно превосходил Армению и НКР и к тому же активно поддерживался Турцией. Ереван, многие годы именовавший себя не иначе как «гарантом безопасности Арцаха», при всем желании не мог сбалансировать военно-техническую помощь, оказываемую Анкарой Баку, такими же объемами своего ВТС с Нагорно-Карабахской Республикой.

Не на должном уровне находилась и подготовка командных кадров в Армии обороны НКР.

«Более 70% офицерского состава находились не на своих местах в смысле качества и дисциплины, — свидетельствует Бабаян. — Были и случаи бегства. Это говорит о кадровой политике последних десяти лет. Все, кто за последние десять лет были начальниками штаба, министрами, главнокомандующими — все ответственны. Нужно открыть дело о государственной измене и расследовать их. Войну проигрывает не солдат, не народ, войну проигрывает руководство».

«Линия обороны из 280 км превратилась в 470 км»

Азербайджанская сторона продолжительное время последовательно готовилась ко взлому обороны армян на линии соприкосновения в НКР, накапливала резервы и вела разведку, включая разведку боем. Армянская сторона реагировала на действия противника эпизодически и бессистемно. Последнее, помимо прочего, подразумевало пренебрежение маскировкой, а также неспособность армян создать четко управляемую, многокомпонентную и эшелонированную систему ПВО.

Как следствие, в первый же день войны, 27 сентября, по словам Бабаяна, армяне в Карабахе за 15 минут потеряли от азербайджанских ударов до 50% своих комплексов ПВО и до 40% артиллерийской матчасти. Быстро восполнить эти потери не представлялось возможным: азербайджанцы захватили господство в воздухе и получили на земле преимущество в средствах огневого поражения. Заплатить за это армянам пришлось очень дорого.

«На южной границе [азербайджанцы нашу] оборону раскрыли и продвинулись в 4–5 направлениях. После этого линия обороны из 280 км превратилась в 470 км. Для организации обороны в сложившихся обстоятельствах нужны были большие армейские части. Мы к этому были не готовы», — утверждает Самвел Бабаян.

Иными словами, в самый пиковый момент у Армии обороны НКР не оказалось резервов. Заметим, что дело тут не только в общем численном преимуществе Вооруженных сил Азербайджана над армянской армией, но еще и в провале мобилизационных мероприятий в Армении и НКР. В первой мобилизация практически саботировалась и была полностью сорвана, а во второй…

«В Первой Карабахской войне с нашей стороны принимали участие 20 тысяч человек, — говорит Бабаян. — В этой войне отправили 8 тысяч мобилизационного ресурса, из которого 3 тысяч не было уже с самого начала — все сидели в Армении!..»

Проще говоря, большое число способных держать оружие армян в НКР вместо того, чтобы с началом боевых действий отправиться на призывные пункты, решили отсидеться в Армении. В то же время Азербайджан накануне начала наступления сумел не только отмобилизовать 15–30 тыс. человек в дополнение к уже находившимся в воинских частях, но даже сформировать целый новый (6-й) армейский корпус!

Под занавес — ремарка Бабаяна, красноречиво свидетельствующая об уровне дезорганизации в командных структурах Вооруженных сил Армении и НКР:

«В первую очередь (после того как Бабаян стал секретарем Совбеза НКР. — Прим. ФАН) мы со своей командой пытались узнать реальные данные о противнике. Мы направили письмо в Армию обороны, оттуда нас направили к министру обороны Армении. Я лично позвонил министру обороны Армении и получил скользкий ответ, что это секретные данные. Он обещал, что скажет, когда приедет в Арцах, но приехал, уехал и так и не встретился, — рассказывает Бабаян. — А президент Арцаха мне прямо сказал, что я хочу подчинить себе армию. Секретарь безопасности даже не имел права рассмотреть позиции, мы занимались только советами и составлениями программ, даже не зная реальные данные о противнике».

Ответственность — на Пашиняне

Нам нечего добавить к сказанному Самвелом Бабаяном. Как говорится, исчерпывающе — и пенять на русское оружие руководству Армении и НКР, действительно, нечего. Остается лишь отдать должное героизму рядовых защитников Карабаха, сумевших при развале всего и вся полтора месяца вести оборонительные бои.

Не их вина в том, что Вторая Карабахская война закончилась для армян поражением. И уж, конечно, не виновато в случившемся якобы плохое вооружение советского и российского производства. Зато ответственность за случившийся провал Пашиняна и иже с ним просматривается вполне отчетливо.