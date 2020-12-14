Джигурда рассказал, когда весь мир будет молиться на Русь и Владимира Путина

Президенту РФ Владимиру Путину нужно не забывать, что именно во время его правления может начаться предсказанное духовное возрождение мира благодаря России. Об этом рассказал в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник поведал, что во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина артист хотел бы не задать какой-либо вопрос, а поделиться советом.

«Все пророчества — и древние, и современные — говорят о том, что именно через Россию пойдет духовное возрождение мира. Я бы хотел напомнить президенту Российской Федерации о том, что во время именно его правления эти предсказания могут сбыться. Это произойдет, если Владимир Путин совей волей остановит «лохотрон» вокруг «левой» пандемии так называемого коронавируса, соберет у себя академиков, вирусологов в лице Игоря Гундарова, Николая Фоменко, Геннадия Онищенко и других профессионалов. Для всего мира это станет примером возрождения России и русского духа», — рассказал певец.

По его словам, нынешняя ситуация с COVID-19 в мире совсем не случайна.

«Это беспредел теневых правителей, которые, пользуясь огромными ресурсами, воплощают идею «Золотого миллиарда», о которой говорил и Билл Гейтс, и «Римский клуб» и так далее. И Россия, и ее президент станут во всем мире великой страной и освободительницей от этого «коронабесия». Вот мой совет президенту России Владимиру Путину», — подчеркнул актер.

Он считает, что на сегодняшний день репутация нашей страны по всему миру страдает от многочисленных попыток ее очернить, но после победы над COVID-19 все в корне изменится.

«Это станет той чертой, после которой весь мир будет молиться на Русь и на президента Российской Федерации», — подытожил Никита Джигурда.

Он также добавил, что большую роль в победе над пандемией будет играть великолепное советское образование ряда нынешних крупных отечественных специалистов.