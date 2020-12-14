При разделе имущества с супругом, в споре с бывшим работодателем или во время тяжбы с недобросовестным застройщиком необходима помощь адвоката. Обращение к специалисту, конечно, не гарантирует выигрыш дела, но значительно повышает шансы и помогает избежать многих подводных камней судебной системы, о которых обычные люди даже не догадываются.

Но чтобы представитель в суде заботился о ваших интересах и отстаивал их профессионально, к его выбору нужно подходить взвешенно. Как найти хорошего адвоката? Где посмотреть его юридическую практику? И как убедиться, что перед вами профессионал? На эти вопросы журналисту ФАН ответила адвокат Екатерина Антонова.

От отзывов к рейтингу

Самый простой способ при поиске специалиста — расспросить знакомых и друзей, которые пользовались адвокатскими услугами. И на основании полученных мнений составить список профессионалов, уже зарекомендовавших себя в вашем городе. Но бывает так, что среди знакомых такого опыта нет или вам нужен спец по семейным спорам, а вам советуют виртуоза по уголовным. Как быть в этом случае?

Тогда стоит воспользоваться другим инструментом — единым рейтингом адвокатов России. Это единая база данных, размещенная на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов. Здесь представлена информация о деятельности профессионалов не только Москвы, но и других городов России.

«Рейтинг адвокатов — это проект, созданный с целью предоставления гражданам квалифицированной юридической помощи и получения достоверной информации о деятельности адвокатов, — комментирует Екатерина Антонова. — Он был составлен в ответ на потребность общества. Как показала практика, рейтинги, составляемые ранее отдельными специалистами или их группами, создавались только с целью рекламы и не несли никакой полезной для граждан информации. Сегодня, чтобы узнать рейтинг адвоката, достаточно зайти на этот сайт и оценить уровень его квалификации, его успехи».

Всероссийская база данных предоставляет объективные сведения. И в этом ее огромный плюс для каждого человека, который ищет представителя своих интересов в споре или суде. На официальном портале можно найти сведения о количестве дел, которые находятся в производстве конкретного адвоката. Можно посмотреть количество выигранных им дел, а также составить общее впечатление о нем на основании отзывов доверителей и подзащитных.

Как узнать выигранные дела адвоката

По мнению Екатерины Антоновой, общероссийский рейтинг полезен и специалистам в области права, и людям, которым нужна юридическая помощь. Для первых — это возможность заявить о себе, заинтересовать клиентов и обеспечить себя работой. Для вторых — получить объективную информацию и принять решение о том, кто же лучше справится с возложенными на него задачами.

Используют данные официального рейтинга, кстати, и суды, которые таким образом оценивают расходы граждан на защитника при назначении компенсации выигравшей стороне.

«Даже сам факт пребывания адвоката в этом рейтинге говорит о многом, — продолжает Екатерина Антонова. — Чтобы попасть в него, специалист должен соответствовать ряду критериев. В частности, у него должен был регистрационный номер в реестре адвокатов и определенный стаж адвокатской деятельности».

Для удобства единая база профессионалов была разбита на категории. Это позволяет посмотреть рейтинг адвокатов по уголовным или гражданским делам. И даже найти данные по экспертам, которые специализируются на определенных категориях споров: семейным или жилищным, преступлениям в сфере экономики или направленным против жизни и здоровья людей.

Но, несмотря на то, что на портале можно найти много полезной информации, узнать там или еще где-либо выигранные дела адвоката не получится. По словам Екатерины Антоновой, в открытом доступе эти сведения могут оказаться только в том случае, если адвокат опубликует их сам. Но это случается крайне редко, так как каждый профессионал обязан хранить адвокатскую тайну.

Как найти хорошего адвоката

Можно и нужно воспользоваться общероссийским рейтингом специалистов, который даст начальные сведения об адвоката. Чтобы составить полное впечатление о нем, следует также оценить его внешний вид, манеру поведения и общения, желание разобраться в вашей проблеме.

Предельно внимательно стоит оценивать специалиста, которого в рейтинге нет. И для этого Екатерина Антонова советует руководствоваться следующими критериями.

Убедитесь, что перед вами действительно адвокат. Для этого уточните у него регистрационный номер и проверьте таковой на сайте управления Министерства юстиции в своем регионе. Если в базе указанного регистрационного номера нет, значит перед вами мошенник.

Не верьте тому, кто дает 100-процентную гарантию выигрыша. Во-первых — давать такие обещания запрещает Кодекс адвокатской этики. А во-вторых — если ваш собеседник утверждает, что все его дела выигрышные, значит в его работе не все чисто. Это может говорить о том, что часть дел «специалист» не вел вовсе или в них отсутствовал спор как таковой, а решение было достигнуто еще до подачи иска в суд. Причиной идеальной практики может быть специализация на легких спорах, в которых сложно проиграть.

«Высококвалифицированные адвокаты берутся за сложные гражданские и уголовные дела, — отмечает Екатерина Антонова. — А потому в их практике будет немало как выигрышей, так и проигрышей».

Насторожитесь, если гонорар слишком высокий или очень низкий. В этих случаях может идти речь как о недостаточной квалификации, так и желании просто поживиться за ваш счет. Чтобы оценить среднюю стоимость адвокатских услуг в вашем регионе, зайдите на сайт Адвокатской палаты. Там представлены сведения о ежегодной гонорарной практике специалистов. Остановитесь на кандидате, цены за услуги которого средние по региону.

Откажитесь от сотрудничества, если вам обещают «все решить» уже при первом разговоре по телефону. Чтобы вникнуть в суть дела, юристу нужно время. Посмотреть документы, поднять свою практику, внимательно выслушать клиента и лишь потом составить общее впечатление и варианты развития событий. Сделать все это во время первого телефонного общения с потенциальным доверителем невозможно. Поэтому, если адвокат убеждает вас, что все будет хорошо, да еще и называет сумму гонорара, смело кладите трубку и ищите другого.

Откажитесь от сотрудничества, если юрист не стал вникать в суть проблемы. Другая ситуация — если вы уже озвучили потенциальному адвокату свою проблему по телефону и пришли на встречу, чтобы познакомиться лично и выяснить возможные пути решения. Но специалист ничего не может вам предложить. «Не успел, не смог, давайте в следующий раз», — все это непрофессиональные отговорки и показатель безответственности, что может сыграть с вами злую шутку в разгар процесса. К встрече с клиентом специалист должен быть во всеоружии: знаком с материалами, нормативно-правовыми актами и уже сейчас может озвучить пути выхода из ситуации. Если юрист не способен даже внятно ответить на ваши вопросы, от этой «квалифицированной» помощи стоит отказаться тут же. Ничего хорошего такое представительство не принесет.