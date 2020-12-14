Актер Николай Фоменко пристыдил звезд за жалобы на безденежье

Москва, 14 декабря. Советский и российский актер кино Николай Фоменко рассказал о новом сериале «Беспринципные» и поделился подробностями своей жизни в период пандемии коронавируса.

В разговоре с корреспондентом издания Teleprogramma.pro артист также раскрыл планы на новогоднюю ночь.

По словам актера, в сериале постарались показать жизнь в престижном районе Москвы «Патрики» или Патриаршие пруды. Сюжет ленты понравился немногим. К примеру, ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала гневную рецензию, ее поддержала Анна Семенович. Николай Фоменко с юмором отнесся к этой новости и напомнил, что Ксения Бородина является несменной ведущей скандального проекта «Дом-2». По его словам, «она прекрасная и совершенно права».

Как признался артист, пандемия коронавируса повлияла на его жизнь. Впервые Николай Фоменко целый месяц просидел дома. И это было потрясающее время, считает он.

«А то, что касается заболевания, то сначала казалось — ничего особенного, потом посерьезнее. А вот сейчас, когда идет вторая волна, и заболевают не какие-то дальние знакомые, а близкий круг общения, все кажется очень серьезно. Вокруг меня попадало очень много народа в разной степени тяжести», — разоткровенничался собеседник издания.

Семья Фоменко полностью соблюдает все рекомендации врачей и не забывает о перчаточно-масочном режиме. Сам артист очень серьезно относится к истории с COVID-19. С его точки зрения, «жизнь не состоит из того, чтобы бесконечно ломить бабки, она состоит из другого, на что пандемия заставляет нас обратить внимание».

Актер прокомментировал жалобы российских артистов на финансовые трудности на фоне пандемии. Он напомнил о драматических артистах, которые подобных заявлений не делали, хотя спектакли переносятся, а работы нет.

«Просто разная культура, школа, воспитание, ценности. Я против, считаю, что это нетактично. <…> Если ты ничего не создал, а только в перьях скакал туда-обратно и теперь хочешь помощи от государства, то просто продай перья», — пристыдил Фоменко звезд за жалобы на безденежье.

Впервые за последние десять лет Николай Фоменко будет встречать Новый год дома.

«Мои дети — горнолыжники, поэтому когда наступает зима, они тренируются и разъезжают по соревнованиям. Раньше мы всей семьей на Новый год сидели в горах, но сейчас соберемся дома и с большим удовольствием. С наступающим, и не болейте!» — пожелал он.

Ранее сообщалось, что мама Николая Фоменко попалась на уловки телефонных мошенников. В итоге женщина лишилась 78 тысяч рублей.