Адвокат Добровинский ответил на извинения Ефремова

На днях адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы родственников погибшего в печально известном ДТП на Садовом кольце Сергея Захарова ответил на покаянное письмо заключенного под стражу актера Михаила Ефремова. В комментарии корреспонденту ФАН правозащитник отметил, что обращение артиста было для него неожиданностью.

«Неожиданно для себя я получил письмо от Михаила Ефремова с извинениями в мой адрес. В нем он сообщил, что осознал, что его поведение и высказывания на суде по отношению ко мне и моей команде не достойны взрослого и сознательного человека», — рассказал юрист.

Добровинский надеется, что послание артиста было искренним, а не написанным под диктовку.

«Это вызывает лишь уважение — ведь признать свои ошибки куда сложнее, чем их совершить», — отметил адвокат.

В своем письме Михаил Ефремов просит не таить зла на него. Однако правозащитник уверяет, что никогда не испытывал по отношению к артисту ничего подобного.

«Я лишь выполнил свою работу, именно ту, которую просили мои доверители, и всегда буду это делать», — объяснил юрист.

Также в своем комментарии Александр Добровинский пожелал Ефремову удачи в будущем, а случившееся с ним назвал хорошим уроком для всех.

«Я считаю, что его случай стал очень важным уроком всем людям, которые садятся за руль в таком состоянии. А также всем богатым и знаменитым — мы все равны перед законом», — подытожил адвокат.

Адвокат Добровинский не единственный, кто получил письмо от заключенного артиста. Сестра Михаила Ефремова Анастасия заявила, что регулярно поддерживает актера в переписке.