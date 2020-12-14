Актриса Елена Захарова восхитила поклонников «честным» фото без макияжа

Москва, 14 декабря. Российская актриса театра и кино Елена Захарова восхитила поклонников «честным» фото, которое появилось в ее Instagram-аккаунте.

Звезда сериала «Серафима прекрасная» часто делится с фанатами своими фотографиями и часто получает море комплиментов и слова восхищения. В этот раз артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена без макияжа во время прогулки по зимнему лесу.

Многие обратили внимание на то, что Захарова благодаря небольшому румянцу выглядит еще более молодой и свежей.

«При моем спокойном отношение к зиме я люблю снег, когда природа вокруг словно укрывается белым, воздушным одеялом! Хорошего всем воскресения!» — пожелала знаменитость.

Поклонники Марии буквально засыпали своего кумира комплиментами.

«Хорошего воскресенья! Вы настоящая красавица! Снежная королева», — написала одна из подписчиц. «Спасибо большое Вам, Лена! Вы такая красивая, милая, добрая! Восхищаюсь Вами! Вы моя любимая актриса», — призналась вторая. «Вместе со снегом приходит свежесть и наполнение воздуха азотом и кислородом! По этому надо гулять больше и чаще! Всех благ, Леночка!» — отметила третья.

Елена Захарова ранее рассказала, что после окончания режима самоизоляции ей удается совмещать роли матери и актрисы. Она также подробно объяснила, как воспитывает дочь.