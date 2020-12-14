Родственник Сулеймана Керимова может стать вице-премьером Дагестана

Махачкала, 14 декабря. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Малик Баглиев в скором времени может покинуть свою должность и занять пост либо в Минтруде, либо в Совбезе республики, либо даже стать вице-премьером. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула».

Несмотря на то, что Баглиев уже находится в пенсионном возрасте, по данным канала, он все же займет новую руководящую должность в республике.

«Уход Малика Баглиева с должности министра строительства и ЖКХ давно уже не тайна. Остро встал вопрос, куда «пристроить» Баглиева. Человеку уже за 65 лет. Пенсионный возраст. Но как мы понимаем, ждать, что Баглиев уйдет на пенсию, конечно, не стоит», – пишет автор канала.

Согласно его информации, глава регионального Минстроя может быть назначен заместителем председателя правительства республики, а также в Минтруд, который он уже возглавлял ранее. Также Баглиев может стать секретарем Совета безопасности Дагестана, утверждает «Спросите у Расула».

«Помимо министерства труда и социального развития РД, есть еще один вариант продолжения – это должность секретаря Совета безопасности Дагестана. Есть еще и должность вице-премьера. Кстати, с высокой долей вероятности», – отмечает Telegram-канал.

В Минтруде Дагестана не смогли оперативно ответить на вопрос ФАН о возможном назначении Баглиева в ведомство. Агентство также не смогло связаться с пресс-службой главы и правительства региона. В пресс-службе Минстроя республики заявили, что им ничего не известно о таких планах.

«Нам не известно о подобных планах», – сказали ФАН в ведомстве.

Малику Баглиеву 65 лет. Ранее он работал в системе республиканского МВД, где дослужился до заместителя начальника отдела охраны природных ресурсов МВД по Дагестану. Также занимал должности заместителя начальника регионального управления Федеральной службы налоговой полиции и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Махачкале. Занимал посты главы республиканских Минприроды, Счетной палаты и Минтруда. Позднее в течение двух с половиной лет возглавлял город Дербент. Министром строительства Дагестана был назначен в марте 2018 года.

По имеющейся у ФАН информации, Баглиев приходится дальним родственником российскому олигарху дагестанского происхождения Сулейману Керимову.