Экономист рассказал, чем обернулась для Украины интеграция в Евросоюз

На Украине продолжает стремительно расти количество должников, поскольку киевские власти в 2014 году выбрали неправильный путь, заявив курс на интеграцию с Евросоюзом. Об этом в интервью ФАН рассказал известный украинский экономит Александр Дудчак.

Количество граждан Украины, отнесенных к категории «Взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг» Единого реестра должников, за 2020 год выросло более чем на треть. Об этом сообщает ресурс «Опендатабот».

В этом году году количество должников в Едином реестре должников выросло 300 тысяч человек, то есть на 18%. Всего в реестр сейчас внесены данные 2 миллионов украинцев. Больше всего должников появилось в следующих категориях:

взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг — количество таких должников выросло на 36% за год (это 57 тысяч человек);

взыскание средств (например, за кредиты) — на 24% за год (150 тысяч человек);

взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения — на 22% за год (96 тысяч человек);

взыскания штрафов по делам об административных правонарушениях — на 21% за год (70 тысяч человек).

Отмечается, что рост количества должников можно связать с несколькими причинами — задолженности украинцев, возникшие во время карантина, и увеличение процента долгов, продаваемых коммунальными службами и банками профессиональным коллекторским компаниям. Значительное влияние на заполнение Единого реестра должников имели введение видеофиксации нарушений ПДД и появление инспекции по парковке. Кроме того, все, кто попал в реестр должников, должны помнить о следующих ограничениях:

запрет на выезд из страны;

блокировка денег на счетах в банках;

запрет открывать новые счета;

запрет на продажу и покупку авто, недвижимости;

взыскание задолженности со всех официальных доходов.

Известный украинский экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что из-за неправильной политики Киева украинцы перестали платить по счетам.

«Это отразится на экономике Украины, потому что все взаимосвязано. Кроме того, современное состояние в экономике страны отражается на населении и проявляется как раз в неспособности людей платить по долгам. Сейчас можно наблюдать, что у украинцев большие долги по коммунальным платежам и кредитам. Заметим, что раньше люди боялись, что их выселят из квартир, поскольку они не платят за коммуналку. Сегодня они уже не боятся, так как у них реально просто нет средств», — указал собеседник ФАН.

Александр Дудчак считает, что серьезные проблемы в экономике государства начались после Майдана, когда Киев выбрал путь на интеграцию с Европейским союзом.

«Мы видим, что государство отпустило в свободное плавание тарифы для граждан Украины. Кроме того, падение цены на углеводороды в мире 2020 году не сильно помогло украинскому населению. Напомню, что Украина полностью обеспечивает население газом собственной добычи, однако цена на него продолжает постоянно расти. Помните, как в 2013 году Арсений Яценюк выступал и говорил, что после Майдана все изменится, а газ для населения станет дешевым? Так сегодня эти проблемы выглядят смешными на фоне того, что делает нынешняя власть, продолжая курс политиков, которые начали управлять страной после 2014 года. Замечу, что газ собственной добычи власть продают за границу по мировым ценам, но не отдает его народу. Это еще раз доказывает то, что Киеву абсолютно не интересны проблемы населения страны. А они очень серьезные. Люди не могут платить, потому что нет работы, а экономика буксует. Предполагалось, что этим так называемая евроинтеграция и закончится», — заявил экономист.

Специалист заявил, что украинское государство могло бы сократить расходы на некоторые компании, чтобы остановить рост цен на коммунальные услуги. Однако киевские власти не хотят работать в интересах собственного народа.

«Напомню, что сотрудники «Нафтогаза» выбивают себе многомиллионные премии. Отмечу, что некоторые из топ-менеджеров компании зарабатывают около 1 миллиона в день. На фоне нишей страны такие зарплаты выглядят, мягко говоря, некорректно. Если бы государство взялось за данную сферу, то это бы позволило снизить ценовую нагрузку на население. Здесь можно поискать резервы, чтобы, например, снизить цену на коммунальные услуги. Но это не вписывается в концепцию нынешних киевских властей, ретранслирующих интересы Запада. Ничего хорошего не будет», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что эксперты оценили требование ЕС к Украине о снятии запрета на экспорт древесины.