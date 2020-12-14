Хирург объяснил, почему Варнаве не стоит бояться беременности из-за пластики

Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, почему женщинам, операционно изменяющим свою внешность, не стоит бояться беременности. В одном из интервью актриса Екатерина Варнава призналась, что опасается «интересного» положения из-за сделанных ранее пластических операций по изменению формы носа.

«Если я забеременею, мой нос станет еще больше», — считает артистка.

Однако эксперт в области пластической хирургии уверяет, что беременность не нанесет значительного ущерба результату ранее сделанных операций.

«Беременность не может влиять на результат пластических операций. В моей практике были случаи, когда мы оперировали, а потом случайно обнаруживалось, что пациентка была беременной. В результате ни на груди, ни на носу, ни на лицо в целом «интересное» положение не отразилось», — рассказал хирург.

Эксперт также обратил внимание, что без изменений женщине в положении все-таки не обойтись.

«Возьмем, к примеру, грудь. В период беременности, естественно, пойдет лактация. Естественно, появятся те изменения, которые бывают обычно после любой лактации, у любой женщины после родов, независимо от того, делала она пластику или нет», — объясняет Алексанян.

Специалист обращает внимание на то, что в любом случае небольшие «гравитационные» изменения могут присутствовать, но это не значит, что они могут значительно отразиться на внешности, «изуродовать человека, чтобы прям ужас-ужас» — конечно, нет.

«Люди не понимают, что пластическая операция не останавливает время, а жаль. Были бы рады, но это невозможно. Надо учитывать, что гормональные изменения происходят в организме, мы все меняемся. Никто не выглядит так, как 10 лет назад, даже без беременности», — подытожил пластический хирург.

Быть может Екатерина Варнава по-другому взглянет на свои страхи и в ближайшем будущем задумается о беременности, хотя такое серьезное решение должен принять и ее возлюбленный режиссер Александр Молочников. Однако ранее сообщалось, что мужчина устроил своей возлюбленной вечеринку по случаю 36-летия и пригласил на нее актрису Светлану Ходченкову, с которой у него мог быть роман.