Серьезная авария с участием двух такси и грузовика произошла под Томском

Томск, 14 декабря. В понедельник вечером два такси Nissan Almera и грузовик Hyundai столкнулись около деревни Черная Речка Томской области, об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Водитель автомобиля Nissan Almera, 1968 года рождения, двигаясь со стороны г. Юрга в сторону г. Томска выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Hyundai, <…> который после столкновения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Nissan Almera», — говорится в сообщении регионального УМВД.

Отмечается, что в результате ДТП один из водителей такси 1968 года рождения доставлен в медицинское учреждение.

Из-за дорожно-транспортного происшествия на трассе образовался затор, вот что пишут жители в социальных сетях.

«В обе стороны движения нет», — рассказал житель региона.

«Почему там аварии? Ограничение скорости, камеры и дорога хорошо просматривается», — задался вопросом молодой человек.

На прошлой неделе в пятницу 11 декабря на трассе под Томском из-за технической неисправности дотла сгорел рейсовых автобус, пассажирам удалось эвакуироваться самостоятельно.