Символ Парижа возвращается: французские власти открыли Эйфелеву башню для посетителей

Власти Парижа намерены снова открыть Эйфелеву башню для посетителей. Ранее данный объект был больше месяца полностью закрыт для жителей и гостей города из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Мы рады объявить об открытии Эйфелевой башни с 16 декабря 2020 года. Забронируйте билеты на сайте прямо сейчас», — отмечается в сообщении на официальном сайте достопримечательности.

Как сообщает ТАСС, запрет на посещение символа Парижа был введен еще в октябре 2020 года. Вместе с башней были закрыты и другие достопримечательности, поскольку из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Франции был введен режим самоизоляции.

Послабление ограничительных мер для граждан началось с 28 ноября 2020 года по решению президента Эммануэля Макрона. По его словам, действия властей позволили замедлить распространение вируса по стране, что позволяет перейти к постепенной отмене принятых мер. Впрочем, если ситуация вновь ухудшится, руководство страны будет вынуждено вернуть запреты.

Стоит отметить, что до этого момента Эйфелеву башню уже закрывали на два месяца — с середины марта.

Как сообщает актуальная статистика, с начала пандемии коронавируса во Франции было зафиксировано свыше 2,2 млн случаев заражения COVID-19. С марта 2020 года из-за вызванных болезнью осложнений в этой стране умерли более 52 тысяч человек.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщалось, что после первой волны ограничений и 55-дневного строгого карантина в основании Эйфелевой башни был установлен экран, на котором были показаны портреты медицинских работников, борющихся с распространением инфекции.