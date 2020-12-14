Как партнер Apple подрывает репутацию самой дорогой компании в мире

Еще в 2018 году американская компания Apple заняла третье место в списке из 500 лучших работодателей мира по мнению журнала Forbes. Между тем , эксперты американского журнала, вероятно, не стали брать в расчет ситуацию на партнерских предприятиях, где производится сборка полюбившейся потребителям дорогостоящей техники.

В минувшую субботу, 12 декабря 2020 года, на заводе компании Wistron в индийском городе Нарасапура началась забастовка сотрудников и погромы. По данным издания Ai, рабочие взбунтовались из-за неблагоприятных условий труда. Отмечается, что в общей сложности на предприятии трудятся порядка 2000 человек, и большая часть из них приняла участие в беспорядках.

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.



Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc — TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 12, 2020

Как утверждается, недовольные работники начали крушить офисы и производственные площадки завода, переворачивать и поджигать находящиеся на стоянке автомобили, бить окна. Главным образом целью вандалов стало имущество руководителей высшего звена компании Wistron.

Как сообщает газета The Times of India, беспорядки были вызваны тем, что работодатель обманул трудившихся на предприятии специалистов и не выплачивал им заработную плату в обещанном объеме.

Один из сотрудников рассказал журналистам, что ему как выпускнику инженерного факультета при устройстве в Wistron обещали платить на менее 21 000 рупий (285 долларов США) в месяц. Вместо этого сначала он получал только 16 000 рупий (217 долларов), а затем, в последние три месяца, эта сумма сократилась до 12 000 рупий (163 доллара).

У работников других квалификаций все оказалось еще хуже: зарплата одного специалиста, не являющегося инженером, сократилась до 8000 рупий (108 долларов), а некоторые вообще утверждали, что им в конце месяца заплатили всего по 500 рупий (6,7 доллара). По получении зарплаты настроение работников упало, так что на следующее утро они начали громить предприятие, предлагающее им такие «рабские» условия труда.

В Купертино пока никак не отреагировали на ситуацию на партнерском предприятии, выпускающем технику самой дорогой в мире корпорации.

Примечательно, что эти события происходят в параллель с сообщениями о планах Apple на выпуск нового iPhone 13. Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, аналитики говорят о том, что выхода нового смартфона можно будет ждать уже в сентябре 2021 года.