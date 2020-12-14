ФАН узнал о планах Михаила Боярского на Новый год

В предновогодние дни ФАН по традиции расспрашивает звезд об их планах год Новый год. На этот раз мы поинтересовались новогодними планами главного российского мушкетера Михаила Боярского и всего их звездного семейства. На звонок ФАН ответила супруга Михаила Боярского — народная артистка России, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан. В беседе с корреспондентом Лариса Регинальдовна рассказала, что в настоящее время Михаил Боярский находится в Москве по делам.

На вопрос о новогодних планах супруга артиста ответила, что они пока еще об этом подробно не думали, но семейные традиции нарушать не намерены.

«Мы даже еще и не думали о планах. Новый год наступит календарно, какие еще могут быть планы?» — сказала она.

При этом семейство Боярских готово следовать советам медиков и в связи с пандемией не предпринимать каких-либо рискованных вояжей.

«По-моему, в этом году всем рекомендовано праздновать Новый год дома, а мы и так всегда дома празднуем», — сказала она.

На вопрос, будет ли чета Боярских отмечать наступление 2021 года в узком кругу, или планируется устроить торжество совместно с детьми и внуками, Лариса Луппиан ответила:

«Слушайте, мы на эту тему еще даже не разговаривали».

Напомним, в звездном семействе Михаила Боярского и Ларисы Луппиан двое детей и четверо внуков. Это депутат Госдумы Сергей Боярский и две его дочери, а также продолжательница актерской династии — заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская, у которой в браке с известным актером Максимом Матвеевым родилось двое сыновей.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский готов последовать примеру артиста Юрия Стоянова и сделать себе прививку от коронавирусной инфекции.