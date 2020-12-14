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Пригожин назвал два вопроса, которые хотел бы задать Владимиру Путину

Пригожин назвал два вопроса, которые хотел бы задать Владимиру Путину

На сегодняшний день остро стоят проблемы публичной клеветы и культивирования мата. Об этом в беседе с ФАН рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник рассказал, что в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина хотел бы задать два вопроса. Первый из них посвящен проблеме распространения нецензурной лексики в массовой культуре.

«Как мы можем остановить культивирование мата в России? Идя на поводу у артистов, которые позволяют себе ругаться со сцены, мы разрушаем себя и свою национальную идентификацию. Мы все должны понять, что демократия — это же не вседозволенность. Должны быть какие-то ограничения, нужна цензура», — отметил продюсер.

Кроме того, собеседник затронул и другую проблему, когда высказывания известных людей переиначиваются, что бросает тень на репутацию звезд. Отсюда второй вопрос.

«Как защитить себя от публичной клеветы? Мне в свое время приписали, что Иосиф с Валерией жалуются на жизнь. На самом деле мои слова «перекрутили». Меня оклеветали, а потом растиражировали это», — поделился Иосиф Пригожин.

В завершение он обратил внимание на платформу TikTok. По его словам, сервис проводит политику жесткой цензуры, и этому примеру необходимо последовать.

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